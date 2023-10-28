В останню неділю жовтня, 29 жовтня, в Україні відбудеться переведення годинників на зимовий час. О 4 годині ранку годинникова стрілка переводиться на 1 годину назад, тобто українці спатимуть на годину більше.

Мета цього заходу полягає в тім, щоб громадяни раніше починали свій робочий день, щоб ефективно використовували світло денне та менше користуватися штучним освітленням, що дозволяє зменшити витрати електроенергії та сприяти збереженню ресурсів.

Перехід на інший час матиме певний вплив на самопочуття людей, розповіла в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" психологиня, волонтерка ГО "Центр підтримки Атлант" Ольга Рябухіна.

"Будь-які події, які впливають на наш стабільний стан, вони звісно є суттєвими тією чи іншою мірою. І це все індивідуально, наскільки у людини гнучка психіка, наскільки людина має чіткий жорсткий режим, від цього залежить чи адаптується швидко людина до переведення годинників чи ні.

Враховуючи, що ми загалом у стресовому стані знаходимося, то вплив іззовні на переведення годинника, тобто на втручання в наші певні біоритми, то воно буде більш помітним для деякої категорії людей.

Скоріш за все, це повпливає на тих людей, які мають чіткий графік. Ті, у кого графік гнучкіший, вони підлаштуються швидше та легше.

Перехід на зимовий час впливає на людей менше, ніж перехід на літній час, бо ми зараз наповнені, енергійні, бо було літо, хтось відпочив. Тобто загалом тенденція така, що до нашого нинішнього переходу ми більш гнучкіші, краще адаптуємся...

Перше на що треба звернути увагу: досипати, якщо є недосип. Бажано, щоб це було прохолодне приміщення, гарно провітрюване, а також, щоб максимальна темрява була в приміщенні...

Після того, як людина загалом адаптується до цього переходу, активність буде зберігатися в залежності від звички та біоритмів, де людина активніше - першій чи другій половині дня. Тож велике значення світло на улиці чи темрява не матиме", - розповіла психологиня.