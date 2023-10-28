Та в чому феномен "Мавки" і чому її так люблять у всьому світі?

Понад 80 країн і мільйони глядачів. "Мавка. Лісова пісня" і далі підкорює серця по всьому світу. У Міжнародний день анімації, який відзначають сьогодні, ми вирішили розповісти вам про найуспішнішу українську анімацію.

Де зараз можна подивитися цей мультик, які секрети в ньому заховані ? І чи буде продовження? Олександр Васильченко знає дізнавався залаштункові таємниці.

Десятки країн, тисячі кінотеатрів і мільйони закоханих сердець. Українська анімація "Мавка, лісова пісня" продовжує підкорювати серця шанувальників.

Амір Госні, мешканець Лондона:

Я чув про цей фільм від Христини Соловій, вона співачка, в творчість якої я закохався, коли був в Україні кілька років тому. Вона написала пісню для цього фільму, а потім я чув, що це адаптація твору Лесі Українки, яку я пам'ятаю з червоної гривневої банкноти, я не читав жодних її творів, але мені дуже цікаво побачити цей фільм.

Амір каже, обожнює Україну і з нетерпіння чекає можливості знову відвідати нашу країну.

Амір Госні мешканець Лондона:

Мені шкода, що ця війна ще досі не закінчилася, щойно вона закінчиться, а може навіть і раніше, я сяду в поїзд і поїду до Львова, а можливо, навіть й Києва. Те, що зараз відбувається в Україні - просто жахлива катастрофа.

Взагалі ж українську анімацію подивляться майже весь світ.

Ірина Костюк, продюсерка анімаційної стрічки "Мавка. Лісова пісня":

Як не дивно, у Франції вона взагалі називається по-іншому, це єдина країна, яка переназвала Мавку. Збережено українські пісні, дуже гарно дубльований французькою мовою. Але оригінальні пісні ДахаБраха і Марічки Квітки,яка звучить на ярмарку, все залишається в оригіналі, тобто українська пісня звучить в оригіналі в усіх країнах світу, де вийшла "Мавка". Це понад 80 країн, якщо говорити, де вийшла Мавка, то, мабуть, легше сказати де не вийшла. Ну, звичайно, в країні-терорист вона ніколи не вийде, ми не продали ще тільки до Китаю і Японії, і південної Африки.

А в Україні вона взагалі преревищила кассові збори.

Вікторія Ярмощук, СЕО FILM.UA Group:

Якщо порівнювати суто в грошах або популярності, то нам подобається порівнювати себе з найкращими результатами і ми дуже пишаємося тим, що перші вихідні, які "Мавка" вийшла в кінотеатрі, вона зібрала більшу кількість глядачів ніж у свої перші вихідні зібрав "Аватар. Шлях води". Це найбільший світовий блокбастер останнього часу. Це говорить про те, що проект справді популярний, справді вдалий в касовому плані. Також "Мавка" перевершила за кількістю відвідувачів кінотеатрів всі анімаційні фільми, які виходили за часи незалежності України, всі голлівудські, піцарівський і решта проектів.

Та в чому феномен "Мавки" і чому її так люблять у всьому світі? Розробники кажуть, їм вдалося вкласти в мультфільм українську душу.

Ірина Костюк, продюсерка анімаційної стрічки "Мавка. Лісова пісня":

Сама Мавка у нас взагалі. Мавка – втілення трьома жінками, трьома видатними українськими жінками. Тобто є голос Мавки - її озвучила акторка професійна дубляжу і взагалі акторка Наталка Денисенко. Є пісні мавчині, які виконує Христина Соловій і є пластика, яку виконує і рухи подарувала прима-балерина опери України Катерина Кухар, яка також партію Мавки грає в балеті. Тобто знову це такий великий всесвіт Мавки, і з балетом, і з кіно,колись було - це доводить, що наскільки персонаж багатогранний і саме його треба було втілювати в такому мультфільми.

А це Жабокиць Квусь, над його образом працювала художниця Ольга.

Ольга Петренко, Сoncept artist:

Це якби тварина, яка міфологічна, фантастична, можна уявити собі, що вона колись могла просто існувати в нашому світі і він має властивості як котика, так і жабки. Тобто він дуже любить там плавати, купатися і він повинен був і вигляд так само мати - наполовину котик і така якась лісна істота-жабка. От навіть були такі розробки, як я зараз демонструю, це якщо уявити, що це реальна була істота, як вона могла розвиватися, його цикл життя, що він народжується дійсно ікринкою, потім стає голова стиком, потім тритончиком, потім вже кота-жаби.- Тобто задача була не просто намалювати вигадану тваринку, а придумати цілий цикл його життя? - Це взагалі такий спосіб розробки, він дає багато шарів для того, щоб цей персонаж існував поза межами взагалі свого екранного часу, бо в нас була така мета глобальна розробити саме всесвіт Мавки, щоб це було цікаво не тільки в моменті, коли ти дивишся мультфільм, а щоб це було потім можна розвивати і розробляти ще багато цікавого контенту візуального. В тому числі для того, щоб цей всесвіт розширювався.

А ще мультфільмом хотіли привернути увагу до екологічних проблем у всьому світі.

Ольга Петренко, Сoncept artist:

Потужний посил екологічний і це, на жаль, стосується не тільки України, а взагалі всього світу екологічних проблем, до яких Мавка так само привертає увагу і ми це намагалися зробити. По-перше, дуже активно ілюструючи взагалі історію Мавки, ілюструючи червонокнижних тварин, які є рідкісними на території України.

Ще один важливий момент, авторам вдалося створити цілий світ Мавки, який і зачаровує глядачів.

Ірина Костюк, продюсерка анімаційної стрічки "Мавка. Лісова пісня":

Це в принципі самого початку була наша ціль непроста. Перший фільм ми називаємо це такою модною назвою "кросмедійний мультиплатформний проект" це коли фільм є тільки частиною всесвіту, так у нас і вийшло.

А коли вже вийшов мультфільм, то це взагалі не було величезних масштабів. Більш того, тобто прокат "Мавки"ще іде. Потім, звичайно, буде премʼєра у Digital на платформі, потім буде телевізійна премʼєра, зараз іде, як я вже сказала, танцювальні шоу на майданчику всієї України. Ми вже працюємо над серіалом "Мавка" і над мультфільмом "Мавка 2".

Тобто у Мавки буде продовження? - От ми зараз відкриваємо завісу. – Так, відкриваємо завісу. Ми ще не дуже про це говорили в інфопросторі, але було б дивно, якби ми не зробили продовження.