Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Газа - Маск [ Редагувати ]
Система супутникового зв'язку Starlink підтримуватиме зв'язок із міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Секторі Гази.
Про це заявив засновник Starlink Ілон Маск.
Представник США Александрія Окасіо-Кортес раніше заявляла, що вимкнення зв'язку в Секторі Гази "неприйнятне".
Водночас групи допомоги заявляють, що не можуть зв'язатися зі своїми представниками в Секторі Гази після того, як телефонний та інтернет-зв'язок перестав працювати під час інтенсивних ізраїльських бомбардувань, що підтримують наземну операцію, яка посилюється.
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