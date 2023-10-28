На Хмельниччині ще триває збір врожаю. Вчителі, медики та вимушені переселенці збирають картоплю, буряк та моркву. Потім тонни овочів передадуть на потреби бійців ЗСУ, у навчальні та медичні заклади. Марічка Золота – про все детальніше.

Проєкт "Сади перемоги" другий рік поспіль реалізовують на полях Дунаєвеччини. Цього сезону тут на 4 гектарах виростили вдвічі більше овочів.

Микола Островський, керівник управління соцзахисту Дунаєвецької міської ради:

Ми виростили на цій ділянці біля гектару моркви і більше гектара столового буряку. Крім того, вже завершили збір картоплі. Також було в районі більше гектара.

Посівним матеріалом забезпечили благодійники, фермер і кооператив.

Михайло Барвінок, голова кооперативу:

Ми закупили насіння в кількості 25 тисяч штук, закупили мішки, а учасники, тобто, школи, садочки і самі члени кооперативу допомагають в збиранні, сапанні і заготівлі.

На цьому полі, де донедавна місцевий фермер вирощував ріпак, збирають врожай овочів. Багатодітна мати 7 дітей, пані Юлія, працювала на агровиробництві на Херсонщині. І тут фермер запропонував підробіток.

Юлія В'язанкіна, переселенка з Херсона:

Запропонував роботу. Ми вирішили підзаробити грошей і допомогти. Нам виділили ділянку землі і ми висадили картоплю, томати, огірки. Зібрали власний врожай. Нам дозволили свійську птицю завести. У нас, можна сказати, маленька ферма.

Херсонці вирощують навіть кавуни.

Ірина, переселенка з Херсона:

Висадили кавуни - і вони прийнялись і виросли ось такі великі.

Овочі збирають, сортують і відправляють на зберігання. Врожаєм, кажуть у громаді, задоволені. Є навіть унікальні екземпляри - за вагою і формою.

Ольга Ярова, медпрацівниця дошкільного закладу:

Цей буряк схожий на ракету. Тако би запустити його по рашці, яка пускає на нас ракети. Але то буряк, мусим використати його для борщів. Дітки матимуть що їсти.

Частину зібраного врожаю відправлять для бійців Сил Оборони. Як сухпайки та борщові набори.