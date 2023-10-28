У жовтні вартість овочів борщового набору пішла вгору. І додала в ціні близько 5 %. Подивитися на осінні "цінники" на один зі столичних ринків вирушила сьогодні наша кореспондетка Олена Логінова. Отже, що буде з цінами найближчим часом? Вона розпитала у продавців.

Олена Логінова, кореспондентка:

Сезон дешевих овочів закінчується. Бо наступають холоди. Тим не менш, поки ще можна встигнути зробити закупки по вигідним цінам. Продавці кажуть, вартість овочів борщового набору майже не змінилася. Зросла хіба що на кілька гривень. Бо і врожай хороший, і овочі ще продовжують збирати з городів і полів.

Лариса, продавчиня:

Ціни не змінилися ще по-старому, борщовий набір коштує: буряк, морква - 20 грн капуста - 15 грн, картошка - з 20 до 15 грн єсть, і 10 грн, корінчики - 50 грн за кілограм, зелень - 15 за пучечок. Уродило, Слава Господу Богу,урожай ще не прибрали весь, зміняться ціни, коли все поховають у погреба. На дві, на три гривні дорожче не буде, до нового року залишатиметься, дві три гривні буде коливатися.

З того, що дійсно підскочило в ціні - так це помідори і огірки. Вартість - під 100 грн за кіло. Та більше все ж таки зараз попит на сезонні овочі. Окрема стаття -м'ясо. В м'ясному павільйоні черг ми не побачили. Але люди купують. В ціні вона за останній час додала близько 20 грн. В лідерах подорожчання - яловичина. Зараз її продають за 280 грн за кіло.

Вадим, продавець:

Оце дивіться, все, що понравиться, по 200 грн. Це трошки так - 200 грн, сало – 200, 400. – Дивіться, сало було в цю пору 300, а сьогодні – 250, дешевше, чому? - Ціни в долари не впираються. Є свині - дешевше, нема свиней – дорого.

Інна, продавчиня:

Ви знаєте, ціни підвищились, але ціни підвищилися так, як і на паливо - воно все ребро - 200 грн, м'якоть - 200-220,сало - 150 дивлячись яке. Ціни на паливо, ціни на комунальні послуги - це таке впливає. Тому що холодильник працює і паливо по 60 грн, солярка, все впливає на ціни звичайно.

Єдине, на що скаржаться продавці - це маленький попит. Кажуть, люди стали менше купувати. І запасів більше не роблять.

- Яка пенсія, а ціни все вище, вище і вище прожити на пенсію ніяк не можна, купиш кусочок і ділиш на частини.

Лариса, продавчиня:

В цьому році на сільськогосподарську продукцію купівельна спроможність низька, тому що багато повиїжджало людей, багато стало займатися на дачах сіяти свою продукцію. Беруть по п'ять бурячків, чотири морквинки, три цибулинки. Лишнього ніхто не бере, запасів не роблять, як колись, сітками брали кілограмами брали.

Інна, продавчиня:

Люди беруть, так скажімо, на один вечір приготовив, тобто крупних продажів немає. Видно. що в людей просто нема на це коштів, нема в людей коштів, особливо пенсіонерів, їх дуже шкода.

Поки що прогнози експертів щодо цін досить оптимістичні. Здорожчати овочі борщового набору мають в кінці листопада. За прогнозами - в межах 2-3%. Причина - ніде зберігати й треба арендувати сховища. А це додаткові витрати для виробників. Також на ціни впливає вартість пального і відміна фіксованого курсу долара.