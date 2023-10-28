На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два кораблі ворожого Чорноморського флоту рф. З них лише один є носієм крилатих ракет типу "Калібр", однак не був заряджений. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів капітан 3-го рангу, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Останнім часом ми не бачимо великої активності в акваторії Чорного моря. Це пов'язано з багатьма факторами. Перший з них, це, дійсно, безпековий. Ворог нарешті зрозумів, що перебувати біля берегів Криму для нього досить небезпечно. Тому зараз ми там спостерігаємо ті одиниці, які не представляють якоїсь великої цінності для цього морського флоту.

А самі ракетоносії було перебазовано подалі від Севастополя, здебільшого це Новоросійськ.

Загалом носіїв крилатих ракет в принципі в Чорноморському флоті в середньому 10 одиниць. Ця цифра може змінюватися залежно від того, хто заходить на обслуговування, хто виходить працювати. Але в середньому 10. Більшість одиниць вони передислокували саме до Новоросійська. Також мова йде про передислокацію до Феодосії. Розглядається Керч та навіть тимчасово окупована територія Грузії - у Сухумі...

На сьогодні ми бачимо лише дві одиниці в морі, одна з них була носієм, але при тому не була заряджена. Тому можемо сказати, що зараз ситуація більш менш стабільна. Пов'язано це, окрім безпекового фактору, з закінченням навчального року в Чорноморському флоті.

Окрім того, можемо повідомити, що зараз в Крим приїхала комісія з Генерального штабу рф, яка проводить перевірку за результатами бойової діяльності. Але ми думаємо, що це повязано з тими поразками, які отримав Чорноморський флот. І скоріш за все, ця комісія приїхала з'ясовувати обставини цих поразок...

Станом на ранок споряджених ракетоносіїв ми не спостерігали", - заявив речник ВМС ЗСУ.