росія ховає свої кораблі, ракетоносії перебазували подалі від Севастополя - ВМС ЗСУ (відео) [ Редагувати ]
На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають два кораблі ворожого Чорноморського флоту рф. З них лише один є носієм крилатих ракет типу "Калібр", однак не був заряджений. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів капітан 3-го рангу, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Останнім часом ми не бачимо великої активності в акваторії Чорного моря. Це пов'язано з багатьма факторами. Перший з них, це, дійсно, безпековий. Ворог нарешті зрозумів, що перебувати біля берегів Криму для нього досить небезпечно. Тому зараз ми там спостерігаємо ті одиниці, які не представляють якоїсь великої цінності для цього морського флоту.
А самі ракетоносії було перебазовано подалі від Севастополя, здебільшого це Новоросійськ.
Загалом носіїв крилатих ракет в принципі в Чорноморському флоті в середньому 10 одиниць. Ця цифра може змінюватися залежно від того, хто заходить на обслуговування, хто виходить працювати. Але в середньому 10. Більшість одиниць вони передислокували саме до Новоросійська. Також мова йде про передислокацію до Феодосії. Розглядається Керч та навіть тимчасово окупована територія Грузії - у Сухумі...
На сьогодні ми бачимо лише дві одиниці в морі, одна з них була носієм, але при тому не була заряджена. Тому можемо сказати, що зараз ситуація більш менш стабільна. Пов'язано це, окрім безпекового фактору, з закінченням навчального року в Чорноморському флоті.
Окрім того, можемо повідомити, що зараз в Крим приїхала комісія з Генерального штабу рф, яка проводить перевірку за результатами бойової діяльності. Але ми думаємо, що це повязано з тими поразками, які отримав Чорноморський флот. І скоріш за все, ця комісія приїхала з'ясовувати обставини цих поразок...
Станом на ранок споряджених ракетоносіїв ми не спостерігали", - заявив речник ВМС ЗСУ.
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