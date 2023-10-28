Злочини російських військових, скоєні в Україні, будуть розслідувати і в Німеччині

Фонд американського актора Джорджа Клуні взявся за розслідування воєнних злочинів росії в Україні. І вже передав до німецької прокуратури три справи. Правозахисники представлятимуть інтереси 16-ти українських постраждалих і сімей загиблих.

Чи зможе Німеччина на основі наданих Фондом матеріалів видати ордери на арешт, зокрема через Європол та Інтерпол? З'ясовувала Тетяна Логунова.

Справедливість без кордонів. Злочини російських військових, скоєні в Україні, будуть розслідувати і в Німеччині. Фонд "За справедливість", заснований Амаль та Джорджем Клуні, передав до федеральної прокуратури Німеччини три подання.

З проханням ініціювати кримінальне розслідування російських воєнних злочинів в Україні. Вибір країни - невипадковий. В німецькому законодавстві закріплений принцип абсолютної універсальної юрисдикції - пояснюють юристи, які брали участь у підготовці подань.

Тетяна Мазур, юрист, консультант програми The Docket Фонду Клуні "За справедливість":

За цим принципом деякі злочини є настільки серйозними і вважається, що вони становлять загрозу усьому людству, всім людям. Тому обов'язок розслідувати ці злочини і переслідувати відповідальних у скоєнні цих злочинів виходять за межі країни, де вони були скоєні. Тобто немає значення, чи постраждалі були українцями, чи де ці злочини були вчинені, хто є винуватцями. Вони можуть розслідуватися та потім розглядатися в судовому порядку фактично майже в кожній країні світу.

Матеріали, які тепер вивчатимуть німецькі прокурори, міжнародна команда слідчих та юристів Фонду Клуні збирала, аналізувала та готувала півтора роки. Справ - три. Перша - стосується невибіркового ракетного обстрілу курорту в Одеській області. Влітку торік росіяни завдали ударів по житловій багатоповерхівці та базах відпочинку в містечку Сергіївка.

Загинули 22 людини, ще 40 - отримали поранення. Усі - цивільні. Друге досьє - по Харківській області. У його фокусі - командири російських сухопутних військ, які під час окупації області незаконно затримали, катували та стратили чотирьох українських чоловіків. У третій справі - зафіксовані злочини, скоєні російськими військовими у березні минулого року під час окупації Київської області.

Тетяна Мазур, юрист, консультант програми The Docket Фонду Клуні "За справедливість":

Це Київська область. Причому це є лівий берег Дніпра. Там в фокусі справи є чоловік, якого незаконно затримали і піддали катуванням. Також ми представляємо родичів чоловіка, якого вбили. Попри те, що ми працюємо з цими конкретними випадками, ми намагалися продемонструвати, що це лише частина значно ширшої системи порушень. Було дуже багато порушень. Зокрема, незаконні затримання, обстріли житлових будинків, підпали житлових будинків, випадки сексуального насильства, зґвалтування, вбивства, катування. Все мало місце. Тому ми вважаємо, що це був злочин проти людяності.

У справах - ідентифіковані конкретні російські військові. Їх - двадцять два. Усі - командири вищої та середньої ланки. Прізвища в інтересах слідства не розголошують.

Тетяна Мазур, юрист, консультант програми The Docket Фонду Клуні "За справедливість":

І це теж такий своєрідний сигнал для російських військових про те, що абсолютно всі у підсумку будуть нести відповідальність. Ми з свого боку робимо все, щоб жоден з них не уникнув відповідальності.

Тепер слово за німцями. Якщо прокуратура визнає надані докази переконливими, вона може почати кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних. А також звернутися до Інтерполу та Європолу.