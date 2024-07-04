У четвер, 4 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець розповів про те, наскільки зруйнований національний парк Святі гори на Донеччині.

Вимушений констатувати, що пар Святі гори - це той парк, який, на жаль, майже повністю знищений. 80% зелених насаджень зруйновано вогнем. Там постійно пожежі, пожежі в цьому парку це одна з найбільших проблем. Також поспілкувались з керівництвом, співробітниками парку, розуміємо, яка їм на сьогодні потрібна допомога, яке обладнання для швидкого реагування на пожежі.

"Найбільшою проблемою, крім пожеж, є мінування територій. Це деревина, яка сьогодні, на жаль, вже знищена і не виживе. Велика кількість деревини підлягає просто знесенню. навіть, щоб її зрубати і використати на потреби військових сил - потрібно розмінувати територію", - додав він.