Міністерство закордонних справ країни-агресора заявило, що ввечері 26 жовтня Збройні сили України нібито цілеспрямовано атакували Курську АЕС трьома безпілотними літальними апаратами. Про те, чому російська пропаганда розповсюджує подібні заяви розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" політолог Олег Лісний.

"Треба розглядати будь-яку заяву росіян в контексті. Зовсім нещодавно була атака на Хмельницьку область і, якщо я не помиляюсь, за 5 км від Хмельницької АЕС були падіння безпілотників. Це, як на мене, був черговий "біля ядерний" тероризм. МАГАТЕ на це відреагувало і деякі зарубіжні партнери теж, і тому один із варіантів - це те, що росія в такий спосіб закриває цю інформаційну прогалину. В тому сенсі, що мов "безпілотники наші летіли в бік однієї АЕС, а тут начебто українські безпілотники атакують ядерну компоненту", - зазначив Лісний.

Він додав: "Другий варіант - спрямованість на "глубинный народ". Мов, бачите які українці і що вони творять, йдіть воювати з ними. Це прийом не новий, але якщо ми візьмемо до уваги наскільки швидко та безпринципно працює російська пропаганда, це буде один із мобілізуючих моментів. Це пропагандистський трюк".