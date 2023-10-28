Міноборони Ізраїлю про ситуацію в Газі: розпочався "новий етап війни" [ Редагувати ]
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався "новий етап війни".
Про це повідомляє Haaretz.
Галант заявив, що сьогодні вночі "почався новий етап війни", і що наземна операція в секторі Газа "триватиме до нового наказу".
"Сьогодні вночі земля в Газі здригнулася. Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів на всіх рівнях і в усіх місцях", - сказав міністр.
Він також додав, що напрямки дій "щодо основних зусиль - військових зусиль, зусиль по звільненню викрадених, цивільних зусиль і гуманітарних зусиль" були узгоджені під час зборів високопоставлених чиновників.
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