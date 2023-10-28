Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався "новий етап війни".

Про це повідомляє Haaretz.

Галант заявив, що сьогодні вночі "почався новий етап війни", і що наземна операція в секторі Газа "триватиме до нового наказу".

"Сьогодні вночі земля в Газі здригнулася. Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів на всіх рівнях і в усіх місцях", - сказав міністр.

Він також додав, що напрямки дій "щодо основних зусиль - військових зусиль, зусиль по звільненню викрадених, цивільних зусиль і гуманітарних зусиль" були узгоджені під час зборів високопоставлених чиновників.