Ми переймаємо їхній досвід, наслідуємо і шануємо їх. Сьогодні в Україні відзначають день дідусів та бабусь. З цієї нагоди кореспонденти "Подробиць" поспілкувалися з одним із найстарших жителів України. Миколі Деревлянику з Ужгорода - 106 років. Він, не виходячи з дому, пожив у пʼяти країнах, а ще переживає вже третю війну. Секрети довгожителя з'ясовувала Марʼяна Мартин.

Пан Микола зустрічає нас на ганку. Тримається за тростину. Кілька тижнів тому - пошкодив ногу. Запрошує в хату, в ній живе з п'ятдесятих років.

Микола Деревляник - найстарший житель Закарпаття:

Тут уже живу 73 роки. Сякого двора ніде ниє, в нас зелень, травичка. Колись тут жило 28 душ, 2 квартири осталися.

У будинку, на стінах багато чорно-білих світлин. Всіх людей на них пан Микола добре пам'ятає, про кожного може розказати чимало історій. Щоправда, каже, роздивлятися треба ближче - зір вже не той. І жартує, що почуває себе не на 106 років, а на 90. Так, так, вам не почулося, пан Микола - найстарший житель Закарпаття.

Микола Деревляник - найстарший житель Закарпаття:

Здоровʼя треба сокотити. Я ніколи не злоупотребляв, мож казати я ніколи не переїдав. Я уже годами я не вечеряю. І не треба, бо організм привик, дай бог вам всім так …

Народився у 1917 році. Напередодні Першої світової війни. В Чехословаччині. Громадянином цієї держави пробув 20 років. Досі добре пам'ятає мову. Не покидаючи рідного Закарпаття, чоловік пожив у 5-ти країнах.

Микола Деревляник - найстарший житель Закарпаття:

Австро-Угорщина, Чехія, Мадярщина, росія, Україна.

Працював зв'язківцем, останні роки на пошті. Жив на Рахівщині, Тячівщині, в Хусті...

Був свідком боїв на Красному полі - однієї з найкривавіших битв в історії України. Вона відбулася в березні 39-го року між підрозділами Карпатської України і армією Угорщини.

Микола Деревляник - найстарший житель Закарпаття:

Венгри звʼязались з Німеччиною, а Гітлер їм пообіцяв зелену зону. От тут територію. Не дати ʼзакарпаття мадярам - треба противостояти. З чим? Чехи уходили зброю всьо всьо забрали , діти з парт, із школи академії тоді мали першу зборою в руках. Полягли там молоді хлопці.

У Другу світову був відряджений у Конопот зв'язківцем. Додому повернуся у 43-му році. А згодом з дружиною і донькою Любомирою переїхали в Ужгород.

Любомира Вайдафі - донька Микола Деревляника:

Він до мами чудесно відносився, він любив, поважав, допомагав у всьому, він чудесний батько був, я одна в них, у мене тоже лиш один син, котрого тоже дуже людить, правнук. Один. Ну от так у нас. Маленька сімʼя, але дуже дружня.

Все життя мандрував горами. Це було його хоббі. У 90 років здійснив свій останній самостійний похід. Ходив би й далі, але діти вже не відпускають. Пан Микола багато жартує, співає, а ще досі може настукати будь-що азбукою морзе.

Пана Миколи на здоров'я не скаржиться. Каже, таблеток - не приймає. Основні його ліки, це спілкування з близькими, режим харчування та... молитва.

Микола Деревляник - найстарший житель Закарпаття:

Устану, перше оддай господи, що тебе сохранив од всякого зла, поснідаю - хліб із маслом, сир а потому нескафе. Ну а потому на обід, що Любочка принесе, ввечері немає рано до ситі, на обід до полуситі, а на вечерю – папа.

Прибрати і приготувати чоловік досі може самостійно. Він продовжує радіти життю, і уважно стежить за подіями у світі.

Микола Деревляник - найстарший житель Закарпаття:

Я вже третю войну мож казати переживаю. Поможи господи Україні побідитти, виграти цю війну.

Пан Микола вірить, що 106 років - не останній його день народження. Каже, планує ще пожити, аби побачити перемогу України.