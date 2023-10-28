Штурмували та зачищали будівлю, де засів потивник. У Рівненській бригаді тероборони триває вишкіл бійців. Цього разу військові проходили інтенсивний курс "Сержантського лідерства".

Його мета - навчити сержантів ухвалювати компетентні рішення на полі бою незалежно від обставин та емоцій. Усе відбувається в умовах максимально наближених до бойових. Як готують сержантів у силах ТРО - бачила Сніжана Сидорук.

Ми рухаємося по цій дорозі - по основній дорозі. Під'їжджаєм до цього зданія, яке нам треба штурмануть.

Бійці отримали завдання - взяти штурмом ворожий командний пункт. Так починають навчання бійців. Операцію ретельно планують заздалегідь поділившись на групи.

Умовний ворог засів у цій будівлі. Приміщення - заміноване.

Бійці обережно просуваються метр за метром. За кожен поверх точиться бій.

Пацани, я буду працювать зараз. Тоха, я працюю. (кидає гранату) Граната! Вибух.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Коли хлопці зайшли у приміщення, основне їхнє завдання - зачистити кімнату за кімнатою, аби там не пропустити жодного ворога.

Позивний "Демон", боєць 104 бригади ТРО:

Три поверхи, дуже багато кімнат, дуже тяжко, але ми не здаємось.

Під час бою є поранені та загиблі.

А цей боєць підірвався, коли хотів евакуювати свого ж загиблого побратима. Той був замінований.

Позивний "Бєлий", інструктор:

Будь-які ситуації моделюєм для того, щоб вони були готові завжди перевіряти зброю, майно, будь-що, що вони підіймають з землі, щоб вони були готові до того, щоб воно може бути заміноване.

Усіх умовних ворогів вбили. Їх тут було з десяток.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось наші бійці зачистили останній третій поверх приміщення, де засів ворог, і зараз буде відбуватися евакуація поранених та загиблих побратимів.

Хлопці на "полі" бою нікого не кидають. Робити все треба швидко, бо будь-якої хвилини ворог може прислати підкріплення.

У небі постійно кружляють ворожі дрони. Закидають гранатами навіть евакуаційні машини.

За таким сценарієм пройшли вишкіл бійці 104-ої бригади тероборони. Це курс сержантського лідерства. Зброя - страйкбольна, а решта все - як в реальному бою.

В цій закинутій будівлі курсанти відпрацьовують міські бої.

Позивний "Кепа", помічник інструктора:

Сам будинок якби їм незнайомий і відповідно, якщо умовні вагнери в ньому знаходяться, вони можуть зробити будь-що. Вони мусять вже готовитися, що і гранати будуть літати, і шуми, і дрони будуть зі скидами працювати.

Навчали сержантів інструктори, які мають бойовий досвід ще з часів АТО.

Позивний "Бразилець", інструктор військової школи:

На цьому курсі якраз ми виявляєм лідерські якості - зможе людина командувати своїми підопічними або він просто солдат, скажем так, закладуєм фундамент командної ланки, тому що сержант - це дуже вагома частина у нашій армії.

Ми всіх евакуювали, ніде не залишили ні пораненого, ні на щиті.

Група бійця на позивний "Виконавець" відповідала за евакуацію. Хлопці відпрацювали на бронемобілях Хамві та Рошель, які передали міжнародні партнери.

Позивний "Виконавець", командир евакуаційного відділення:

Просто супер машинки - швидкі, маневрені, потужні. Це саме те, що потрібно. Хлопці працювали злагоджено. Дуже гарно. Чітко слухали команди, чітко виполняли.

Боєць "Кривий" був у ролі умовного вагнера. Каже, втримати будівлю не вдалося.

Позивний "Кривий", боєць 104 бригади ТРО:

Курси сержанстького лідерства вони дуже важливі, тому що безпосередньо на полі бою самим процесом керує або сержант, або якщо не має сержанта - це особа, яка може замінити сержанта - це будь-який солдат, який проявить ініціативу.

Підготовка сержантів нині проводиться за підвищеним рівнем. Окрім боїв у місті, бійці навчилися зачищати окопи та брати ворожі позиції. Курс лідерства скоротили до трьох тижнів. У 104-й бригаді такий інтенсив вже пройшла не одна сотня військовослужбовців.

Сергій Демчук, командир батальйону 104-ї бригади ТРО:

Ми вже вийшли на рівні бришшади, що в нас проходить 150 чоловік курси сержанстьке лідерство одночасно. В кожного сержанта буде по 2-3 заступника, які можуть бути повноцінними лідерами в бою.

І навіть боєць на позивний "Генерал" теж не проти стати сержантом.