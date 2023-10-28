Максим Стрижак став першим на Волині прикордонником, удостоєним звання Герой України посмертно. Військовий загинув під Бахмутом від вибуху міни. А поховали Героя в Нововолинську, де після евакуації оселилася його сім'я.

Анастасія приносить квіти до портрету коханого чоловіка на площі перед Нововолинською міськрадою. Прикордонник Луганського загону Максим Стрижак загинув 15 січня під Бахмутом.

Анастасія Стрижак, дружина загиблого прикордонника:

Прилетіла міна, і він отримав поранення несумісні з життям. Вони просто, наскільки мені відомо, вийшли з будинку, у них там був спостережний пункт. І він вийшов не один, а з побратимом. Побратим перейшов через дорогу.., у цей момент прилетіла міна...

Погони, годинник, пачка цигарок, іменний медальйон та гаманець з невеликою сумою. Ці речі були в Максима до останньої хвилини життя, і тепер ніби зберігають його тепло. Анастасія не наважується навіть витратити ті гроші. Поруч на поличці сімейних реліквій - нагороди за службу та прапор, що покривав труну військового.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, так теж посмертно його нагородили, посвідчення до медалі "10 років сумлінної служби", посвідчення учасника бойових дій. І відзнака Президента за участь в Антитерористичній операції.. Прибув на відділ прикордонної служби "Золоте" 2017 року і з 2017 року служив у Луганському прикордонному загоні.

Нещодавно за клопотанням керівника підрозділу прикордоннику присвоєно Звання Героя України.

22-го лютого 2022 року Максим з Настею побралися, та щойно повернулися додому, чоловіка викликали на службу. 24-го він мав святкувати свій день народження. Та вже зранку було не до вітань.

Анастасія Стрижак, дружина загиблого прикордонника:

Я дзвоню в першу чергу до свого чоловіка, я пам'ятаю, котра була година, це була 6.43 ранку, і замість того, щоби привітати його з Днем народження, я в нього питаю: "Що, почалося?" - Він каже: "Так".

Родина мешкала тоді на Луганщині. Залишатися вдома було все небезпечніше. Чоловік вмовляв Настю виїхати з дітьми. Вона впиралася, але згодом таки сіла в евакуаційний автобус. Так потрапила на Волинь.

Анастасія Стрижак, дружина загиблого прикордонника:

Зі Слов'янська був потяг до Львова. Він якраз проїжджав Ковель. У мене був вибір або поїхати в Одеську область до моєї куми, або поїхати сюди до подруги. І я вибрала, що поїду сюди. І так ми потрапили.

Торік Максима після кількох поранень направили на реабілітацію. Так всією сім'єю зібралися разом у Нововолинську. Тоді мріяли, що тут і будуть жити.

Анастасія Стрижак, дружина загиблого прикордонника:

Йому тут дуже сподобалося, особливо Нововолинськ. Каже, як закінчиться війна, купимо тут собі квартиру, тут будемо спокійно жити. Потім після реабілітації його визнали придатним до служби і він уже повернувся.

Анастасія з 7-річним Микитою і маленькою Катрусею залишилися чекати тата з війни. Син розповідає про батькові подарунки.

Микита Стрижак, син загиблого прикордонника:

- Кота привіз. - А Ти дуже хотів кота, Ти просив? - Так. - Якогось породистого? - Рудого...

Максим так і не встиг подарувати сину смартгодинник, який приготував. Тепер з подарунками до родини приїздять колеги-прикордонники з волинського загону.

Олександр Ящук, керівник відділу соціально-гуманітарного забезпечення Волинського прикордонного загону:

Немає різниці, де служив і загинув військовослужбовець, якщо він родом з Волині або родина приїхала на Волинь, то ми опікуємося цією родиною, допомагаємо, підтримуємо.

У Нововолинську Микита пішов у школу, в Катрусі з'явились улюблені майданчики. Місто стає рідним для сім'ї героя.

Тут люди завжди готові допомогти, прийти на поміч. - Ну а зараз то друга рідна область - Луганська і Волинська.

Тут, у Нововолинську, поховали Героя-прикордонника. А для його найрідніших - ніби оселилась мрія Максима про мирне життя.