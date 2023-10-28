Майже 83 мільярди євро отримала Україна від країн Європи та Євросоюзу від початку повномасштабного вторгнення росії. І подальша фінансова та військова підтримка - триватиме. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів ЄС після дводенного саміту в Брюсселі. Війна в Україні та на Близькому сході стали одними з ключових тем зустрічі.

Про створення спеціального фонду для України, використання заморожених російських активів та додаткову зброю для ЗСУ - йтиметься далі у сюжеті.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Допомога Україні - пріоритет Європейського союзу, - попри конфлікт на Близькому сході. Цю тезу неодноразово повторили лідери ЄС на саміті. Незважаючи на розбіжності у поглядах на фінансову підтримку, Європейська рада домовилась прискорити військову допомогу Україні. Йдеться про постачання додаткових систем протиповітряної оборони, ракет та артилерійських боєприпасів. А перед зимовим періодом - електрогенераторів та мобільних пунктів обігріву.

Питання виникли під час обговорення спеціального фонду для допомоги Україні на 50 мільярдів євро на чотири роки. Єврокомісія планує спрямувати ці кошти на відновлення України, модернізацію та впровадження євроінтеграційних реформ.

Але для цього треба переглянути багаторічний бюджет ЄС і збільшити його загалом на 66 мільярдів євро. Остаточного "так" від усіх країн-членів поки що немає. За даними видання "Політіко", проти виступає Угорщина. А Словаччина - висуває свої умови. Премʼєр-міністр Роберт Фіцо просить гарантій, що в Україні ці кошти не привласнять. На подолання розбіжностей лідери мають час - до кінця року. Єврокомісія планує запустити фонд з 1 січня 2024.

Шарль Мішель, голова Європейської ради:

У нас був дуже хороший обмін думками, і він був потрібен. Ми знаємо, що за столом переговорів звучать різні думки, коли йдеться про фінансування - у цьому немає нічого дивного. Але ця розмова була потрібна для прояснення позицій і взаєморозуміння.

Євросоюз розглядає ще один спосіб фінансової підтримки України - через заморожені російські активи. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, фінансові інституції ЄС заблокували 211 мільярдів євро суверенних російських активів. Вилучити ці кошти європейське законодавство не дозволяє, тому Єврокомісія шукає інший легальний механізм.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Ми представимо пропозицію, що дозволить скористатися доходами від заморожених російських активів, які зараз приносять прибуток обмеженій кількості фінансових інституції в Європейському Союзі. Ці надприбутки вже є досить значними. Ідея полягає в тому, щоб забрати їх, а потім спрямувати через бюджет ЄС на відновлення України.

Європейська рада також наголосила на важливості подальшого санкційного тиску на росію. Про це у зверненні до лідерів ЄС говорив і Президент України Володимир Зеленський. Він долучився до засідання онлайн.

Володимир Зеленський, Президент України:

Обговорюється новий, 12-й пакет санкцій ЄС. Маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж попередніх. Варто приділити увагу й застосованій ціновій стелі для російської нафти - очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували при її впровадженні. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення.

Під скандування пропалестинських активістів політичні лідери обговорювали війну на Близькому сході. Євросоюз підтримує право Ізраїлю на відповідь ХАМАСу, але за умови дотримання міжнародного та гуманітарного законодавства. Про це очільники ЄС говорили від самого початку ескалації. А після пʼяти годин переговорів на саміті - закликали сторони впровадити гуманітарні паузи та коридори, щоб доправити допомогу тим, хто її потребує.