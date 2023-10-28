Вугледобувні підприємства України почали залучати до роботи ув'язнених.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.

"Енергетична безпека - у надійних руках! Наші ув'язнені почали працювати шахтарями", - зазначив Малюська.

За словами міністра, у такий спосіб заповнюється дефіцит робочої сили, самі ув'язнені отримують навички, які сприятимуть працевлаштуванню в майбутньому, а також пристойну зарплату, яка дає змогу виплачувати відшкодування заподіяної злочином шкоди, сплачувати податки, наповнювати бюджетний спецфонд.

За підрахунками Малюськи, за зміну 10 працівників видобувають 25 тонн вугілля, яке є основою енергобезпеки.