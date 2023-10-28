В Україні ув'язнених почали залучати до роботи на шахтах [ Редагувати ]
Вугледобувні підприємства України почали залучати до роботи ув'язнених.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в Facebook.
"Енергетична безпека - у надійних руках! Наші ув'язнені почали працювати шахтарями", - зазначив Малюська.
За словами міністра, у такий спосіб заповнюється дефіцит робочої сили, самі ув'язнені отримують навички, які сприятимуть працевлаштуванню в майбутньому, а також пристойну зарплату, яка дає змогу виплачувати відшкодування заподіяної злочином шкоди, сплачувати податки, наповнювати бюджетний спецфонд.
За підрахунками Малюськи, за зміну 10 працівників видобувають 25 тонн вугілля, яке є основою енергобезпеки.
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