Всесвітній тиждень інсульту. Інсульт - щороку кількість хворих на нього зростає. В Україні за цей рік кількість інсультів зросла на 16 відсотків, повідомляють у МОЗі. За даними українських медиків-інсультологів, нині кожен четвертий дорослий українець ризикує захворіти на нього.

З 28 жовтня по 3 листопада триває Всесвітній тиждень інсульту. Аби вкотре привернути увагу населення до цієї проблем. Як вчасно допомогти людині, яку вражає інсульт і чи можна вберегтися? - розкажуть мої колеги.

Степан тиждень тому переніс мозковий інсульт. Коли це сталося - поруч була дружина. Вона і викликала швидку. За симтомами запідозрила - інсульт.

Ганна, дружина пацієнта:

Я побачила, що мова в нього міняється. Не годен відповісти. Так як би говорить і заговорюється.

Наслідки інсульту в Степана незначні. Трохи порушені функції мовлення. В лікарні він почав займатися із логопедом та психологом.

Ганна, дружина пацієнта:

Відновлюється. Ми зразу вже на другий день побачили зміни, трошки мова вже відновилася. Кожен день я бачу зміни, що вже є в кращу сторону.

Чоловік уникнув важких наслідків завдяки тому, що вчасно звернувся по допомогу, кажуть медики. Адже при інсульті - важлива кожна хвилина. Існує так зване "терапевтиче вікно".

Христина Лазоркевич, лікарка з медицини невідкладних станів Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Воно складає для хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу 4,5 години.. Чим швидше ми доставимо таку людину до медичного закладу, тим більше у неї шансів буде повернутися до якісного повноцінного життя.

Руслана Мурончик, лікарка-неврологиня міської лікарні:

Тому що мозкові клітини вони дуже швидко відмирають. А до чотирьох з половиною годин можна надати необхідну допомогу - провести тромболітичну терапію для того, щоб відновити прохідність судини.

Втім франківські медики кажуть, більшість пацієнтів звертають запізно.

Руслана Мурончик, лікарка-неврологиня міської лікарні:

Буває, що чекають день, два, а потім бачать, що безвихідь, і тоді звертаються вже в медичний заклад. Однак, це може призвести вже до інвалідизації.

При інсульті порушується кровопостачання головного мозку. Воно виникає через закупорку або розрив судин голови.

Ірина Кобиць, завідувачка неврологічного відділу для хворих із порушенням мозкового кровообігу:

В залежності від калібру ушкодженої судини. Чим більша судина - тим більша ділянка мозку залишається без кисню, тим більша зона ураження.

Медики кажуть: інсульт легко розпізнати. Є кілька основних ознак, які потрібно запам'ятати.

Руслана Мурончик, лікарка-неврологиня міської лікарні:

Це порушена мова, її розуміння, слабість та оніміння руки-ноги, помітний перекос обличчя, запаморочення, порушення рівноваги, дезорінтація.

Виклики за такими сиптомами Христина інколи отримує по кілька за чергування. І останні роки, каже лікарка, їх побільшало.

Христина Лазоркевич, лікарка з медицини невідкладних станів Івано-Франківського обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

За 9 місяців поточного року було понад 4 тисячі виїзднів до хворих із порушенням мозкового кровообігу. Наразі всі ліжка є практично зайняті. Тут у нас є киснева підтримка, киснева терапія при потребі, монітори.

За словами медиків, серцево-судинні захворювання є епідемією двадцять першого століття. Щороку у світі фіксують до двадцяти мільйонів інсультів. Впродовж року чверть таких пацієнтів помирає, а ще сорок відсотків - отримує інвалідність.

Ірина Кобиць, завідувачка неврологічного відділу для хворих із порушенням мозкового кровообігу:

Ситуація в Україні є ще більш невтішною. Впродовж останніх років є в півтора, а той і в два рази вища ніж по всьому світі. Зараз ми маємо ще більше зростання кількості пацієнтів з гострим мозковим інсультом. Це відбулося впродовж останніх півтора року.

Пов'язано це насамперед із війною та стресами, які через неї щодня відчують українці, кажуть медики.

Ірина Кобиць, завідувачка неврологічного відділу для хворих із порушенням мозкового кровообігу:

Як сюди йшли евакопоїзди до нас на Західну Україну. І нам привозили пацієнтів прямо з поїзда, знімали з ознаками гострих мозкових катастроф.

А ще медики констатують, що серед пацієнтів з інсультами - чоловіків стало в півтора рази більше, ніж жінок.

Ірина Кобиць, завідувачка неврологічного відділу для хворих із порушенням мозкового кровообігу:

Стресові ситуації. Схоже, чоловіки не настільки адаптовані до стресів.

Христина Лазоркевич, лікарка з медицини невідкладних станів Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Також це можуть бути хронічні захворювання. Найчастіше - це артиреіальна гіпертензія, яку людина не лікує. Також це є ведення не здорового способу життя.

Зросла і смертність від інсультів. А ще недуга почала зачіпати людей допенсійного віку.

Христина Лазоркевич, лікарка з медицини невідкладних станів Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Коли ми говорили раніше, що інсульт - це таке захворювання, яке вражає людей після 60, то на сьогодні ми зустрічаємо в пацієнтів значно молодшого віку.

Медики наголошують, інсульт можна попередити. Стежити за своїм здоровʼям і перевірятися у сімейного лікаря. А за перших симтомів - без зволікань звертатися до лікарні.