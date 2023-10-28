На пенсії - за парту. Більше 300 жінок та чоловіків поважного віку записалися на навчання в університеті 3-го віку в Миколаєві. Проєкт працює в місті ще з 2011 року. Але з початком повномасштабного вторгнення був призупинений. Як тільки безпекова ситуація дозволила, навчання відновили.

Цьогоріч коло учнів розширили: відвідувати університет тепер можуть не лише миколаївці 60+, а й молодші, які вийшли на пенсі за станом здоровʼя, і навіть переселенці.

Після 60 починають опановувати сучасні гаджети, а у 80 створюють собі ТікТок. На уроках компʼютерної грамотності ці учні особливо старанні.

Тема сьогоднішнього уроку - відправка повідомлень. Валентина Олександрівна у вайбері вже має десятки контактів. З подругами та родичами регулярно спілкується за допомогою додатку. А ще зареєструвалася у соцмережах. Вперше смартфон у жінки з'явився 2 роки тому, у 80.

Валентина Самойленко - студентка університету третього віку:

І в телеграм работаю, і в галереї. Якщо надо, пересилаю откритки, повідомлення різні пересилаю.

Пані Олена - соцпрацівник. В університеті 3-го віку вчить студентів використанню компʼютерів, планшетів та телефонів. Каже: пенсіонери приходять з різною метою: хтось не може самотужки заповнити гугл-форми для отримання допомоги, комусь хочеться урізноманітнити дозвілля.

Олена Сердюкова - фахівець соціальної роботи:

Починаючи з того, як зберігати контакти, як дзвонити, як видаляти контакти, як писати повідомлення. Як користуватися вайбером, телеграмом, ватсапом, як реєструватися у фейсбук.

Люди 60+ хочуть не лише бути сучасними, але і готовими змінити мовне середовище. Чимало охочих відвідувати уроки англійської та української.

Олена Воронкова - завідувачка відділу денного перебування Корабельного району в м. Миколаїв:

Це на рівні навчання з дитинства. Вони дуже хватають, в них виходить, я не можу сказати, що для них це важко.

Університет 3-го віку працює в кожному районі Миколаєва при терцентрах соц-обслуговування. Після перерви на рік хвиля охочих навчатися здивувала організаторів.

Сергій Василенко - директор департаменту праці та соцзахисту населення Миколаївської міськради:

Люди втомилися від відсутності спілкування. Вони бачаться тільки в магазині або в пунктах, де видають воду. А от спілкування колективом своїх однолітків своїх однодумців, воно допомагає вижити в ситуації війни.

Перелік факультетів великий. Тут пенсіонери мають змогу займатися на тренажерах, ходити на йогу, практикують скандинавську ходу, танцюють та співають.

Пані Міла в університеті 3-го віку вже 11-й рік. Особливо полюбляє співати. Каже, тепер репертуар лише українською.

Міла Черторигіна - студентка університету третього віку:

Зараз ми повторили свої пісні "Гей, соколи", "Мала мати сина", "Сонечко засвітить на моїй Україні" - це наше бажання, щоб закінчилася війна, щоб наступила перемога, мир.

Нова ціль студентів - допомога бійцям. Роблять окопні свічки.

Лариса Панчук - студентка університету 3-го віку:

На цій штучці вони можуть і розігріти їжу, і закип'ятити чай. Деякі хлопці накривалися ковдрами, ставили окопну свічку під себе, вони гріли ноги.

Нещодавно благодійники передали в цей терцентр швейні машинки. І літні студентки взялися строчити...

Любов Нікітіна - студентка університету третього віку:

Зараз ми готуємо килимки-сидушки для воїнів. Інколи вони хочуть посидіти не лише в окопі, але на вулиці. Щоб було що підстилити, щоб не хворіли, для їхнього здоров'я.

Навчання в університеті третього віку безкоштовне. За бажанням студенти можуть залишитися на другий рік.