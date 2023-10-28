Волонтерка, про яку знають чи не по всій Швейцарії. Наталія Політова із швейцарського села Мадісвіль об'єднала охочих допомагати українцям. За 20 років, які жінка живе у цій країні, вона не раз рятувала чужі родини від біди. Чим займається зараз - подивіться.

За людину кажуть справи.

Наталія про себе говорить скромно. А от люди, яких вона обʼєднала, добрих слів не шкодують.

Людмила Литвинова, волонтерка:

Вона наше все. На ній все. Наше - тільки руки і бажання допомогти хлопцям.

Спершу Наталія допомагала біженцям із розселенням у швейцарські родини. Жінка двадцять років лікує домашніх тварин по всій околиці. Тож має авторитет. Потім волонтерка збирала одяг та їжу для українців, допомагала біженцям із пошуком квартир та перекладами. Нині організувала однодумців для допомоги фронту.

Неля Січкаренко, волонтерка:

Вона зібрала нашу Медисвільську громаду - всіх українців. Речі купуємо, їжу купуємо відправляємо, нашоломники - все!

В голові у жінки шкарпетки, пояси, нашоломники. У руках - сітки. Усе, чого найбільше нині потребують захисники України.

Наталія Політова, волонтерка:

Трошки сходиш з розуму, звичайно. Це неможливо витримати. В мене весно був майже нервовий зрив. Я не витягувала психічно. Але потім я зрозуміла, як розставити трошки все на свої місця.

Сітки жінки плетуть двічі на тиждень. Перед цим ретельно підбирають кольори. Військові надсилають фото місцевості, де дислокуються. Від отриманих повідомлень про врятованих хлопців плачуть усі разом. Ольга Новаковська живе у Базелі, з Наталію звели волонтерські справи.

Ольга Новаковська, волонтерка:

Насправді я не памʼятаю, як ми познайомились. Скоріше всього це Наталя запропонувала нитки для вʼязання теплих шкарпеток для хлопців на фронт, а мої дівчатка вʼяжуть.

Для плетіння сіток жінка орендувала гараж.

Ольга Новаковська, волонтерка:

Є давно відомий вислів "Разом – сильніші". Звичайно, так. Один в полі не воїн і якщо багато людей долучається небайдужих - це супер.

В Україну Наталія відправляла автівки, швидку допомогу, спальники, каремати, термобілизну, снайперські приціли та тепловізори. І організаторські здібності Наталії не дивують нікого! Колись саме вони допомогли її родині.

Марина Шпихер, подруга Наталії:

Так сталося у родині Наталії, що у її хлопців поставили діагноз аутизм і вона була така молодець, що в свій час вона організувала по всій Швейцарії, а нас тоді було небагато іноземців, вона організувала таку групу, спілку родичів з дітьми з особливими потребами.

Людина втрачає енергію, якщо вона не відчуває потрібності. Тож волонтерську діяльність Наталія називає своєю терапією.