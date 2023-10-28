Всередині держави йде боротьба: політолог пояснив інформаційні вкиди про смерть путіна [ Редагувати ]
Напередодні у мережі з'явилась інформація про те, що російський диктатор володимир путін помер. Про те, чому росія розповсюджує дедалі частіше такі заяви розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру "Об'єднана Україна" Антон Кучухідзе.
"Наразі поки достеменно немає фактажу. Ці всі політичні ігри направлені на внутрішню політичну боротьбу. Тобто, одним із результатів якраз таки війни проти України стала децентралізація різних груп впливу, тому що раніше все трималось навколо однієї особи. З кожним провалом на полі бою в рф, після ордеру на арешт терориста путіна, після шаленої кількості санкцій, замороження активів і початку їх передачі для України, всі зрозуміли, що терорист путін веде всіх багатих людей цієї держави в нікуди", - зазначив Кучухідзе.
Він додав: "Росія ізольована, хто б там щось не розповідав. Тому в середині розпочалась боротьба. А для диктатури децентралізація думок - показник того, що йде боротьба. Тому ось такі вкиди (про смерть путіна - ред.) умовно кажучи працюють".
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