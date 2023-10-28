В Україні вирує негода. В 12 регіонах знеструмлені майже вісімсот населених пунктів. Шквальний вітер зриває дахи, зносить паркани та валить дерева.

У Києві вже відомо про одного загиблого - це чоловік, на якого упало дерево. Кілька людей постраждали. Громадський транспорт ходить із запізненням. Там, де дерева та стовпи попадали на проїжджу частину, утворилися затори. Докладніше про наслідки буревію у столиці - розкаже Юрій Куций.

Ось така картина - повалені дерева, а ще зірвані дахи, зламані парки - сьогодні практично в кожному районі Києва. Пориви вітру у столиці сягають 25 -28 метрів в секунду. Це третій рівень небезпеки, - кажуть синоптики. І такий ураганний вітер протримається щонайменше до кінця дня. Рятувальники закликають киян без нагальної потреби не виходити з дому.

Світлана Водолага, речниця ДСНС України:

У місті Києві вже, на жаль, фіксується внаслідок падіння дерева загибель однієї людини. Радимо перебувати вдома, закрити всі вікна і двері, на балконах, які не засклені, прибрати всі речі, які можуть впасти. Якщо ви знаходитись на вулиці, в жодному разі не перебувати під дуже високими деревами, лініями електропередач.

А ще рятувальники радять перепаркувати автівки подалі від дерев та конструкцій, що можуть впасти. А такихвипадків у столиці тільки на ранок зафіксовано чимало. У соцмережах вже повно відео із наслідками. На Оболоні шалений вітер зірвав металевий каркас, що закривав сміттєві баки і викинув на дорогу.

На Лівому березі поривом здуло частину фасаду багатоповерхівки. Також на машини впав бетонний паркан. І така негода вирує зараз у понад десяти областях країни..

Знеструмлено більше 780 населених пунктів в 12 областях нашої країни. В Закарпатській, Волинській, Вівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській областях та в місті Києві - вже розпилено на прибрано більше 80 повалених дерев. До ліквідації наслідків негоди вже залучено 250 співробітників ДСНС.

Енерегтики, зокрема, попередили, що сьогодні можливі в регіонах аварійні відключення світла. Отже, будьте обачними і обережними.