На сьогодні у Нікопольському районі залишається майже 45 відсотків жителів від довоєнної кількості.

Вночі в небі над Дніпропетровщиною збили три російські ракети. Ворог двічі бив по Марганецькій громаді. З важкої артилерії випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів. Під вогнем був й Нікопольський район. Саме місто оговтується від ударів, завданих напередодні. Тоді поранень зазнали двоє місцевих, серед них - дитина. Подробиці - у матеріалі Олени Мендалюк.

На фото - те, що залишилося від будинку нікопольської родини після артобстрілу. Напередодні вдень по місту окупанти завдали чергового удару. Постраждав 5-річний хлопчик та жінка, вона у лікарні.

А це пані Лариса показує металеві уламки російського снаряду, який впав перед її парканом. Осколки прошили бетонний паркан і продірявили будинок. Жінка розповідає, вибухова сила була потужною.

Ну якщо ось по дірці судити, то палець залазить і я не можу дістати.

А за цим розбитим склом в момент обстрілу відпочивала мати чоловіка. Минулося без поранень, але у жінки стався серцевий напад.

Лариса - жителька Нікополя:

Дуже погано. Стався серцевий напад і тиск? вона страждає. Чи отримала вона осколкові поранення? Ні? нічого, стримав паркан і так мимохіть.

Район, де проживає жінка? вже не вперше під російським вогнем. Щонайменше 4 рази будинки зазнавали атак. У пані Лариси загинули чотирилапі члени сім'ї - два алабаї.

Лариса - жителька Нікополя:

Бігали, бігали, впали - серцевий напад. 2 алабая. Одному 10, іншому 8. Асман і Катріна.

А це черговий будинок нікопольців, посічений металевими осколками. Ворог вів артобстріл вдень. Люди дивом вціліли.

Інтенсивність обстрілів Нікополя, власне, як і усього району, дещо зменшилась, але ворог, як і раніше, гатить по кілька разів на день зі ствольної, важкої артилерії та робить скиди з дронів, розповідає начальник Нікопольськоїрайонної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Є, скажімо так, цілий перелік цілей, які вони намагаються вражати саме за допомогою БПЛА. Це антени мобільного звязку, це певні вежі, камери спостереження. Тобто є визначені ними цілі для враження БпЛА.

Використовувати дрони для атак ворог почав не так давно, приблизно з літа - кажуть в РВА. Виявити і знешкодити військовим його важко, але для наших захисників немає нічого не можливого. Євген Євтушенко називає це війною технологій.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

В чому власне полягає боротьба з БпЛА - це придушення каналів управління і придушення каналів відеозвʼязку. Це РЕБ. Це війна технологій по суті. Це вже не окопна війна, коли штикові атаки. Тут війна відбувається в досить технологічному форматі з використанням РЕР і РЕБ.

На сьогодні у Нікопольському районі залишається майже 45 відсотків жителів від довоєнної кількості. І тікати з-під обстрілів, кажуть, не будуть.

Оксана Заболотня - жителька Нікополя: