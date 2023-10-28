Будь-які успіхи на фронті неможливі без аеророзвідки - на цьому наголошують наші захисники. Безпілотники - це очі піхоти, завдяки яким бійці вистежують позиції ворога та координують вогневі удари.

Наш наступний сюжет - про те, як працює аеророзвідка поблизу Бахмута, де останнім часом, за свідченням аналітики Інституту вивчення війни, Збройні сили України мають успіхи.

На моніторі аерорзвідники, мов на долоні, бачать Бахмут, який росіяни перетворили на руїни.

Позивний "Боярин" - військовослужбовець Збройних сил України:

Наш підрозділ вже чотири місяці знаходиться на околицях Бахмута і виконує свої бойові завдання. Продовжуємо займатися протидією аеророзвідки московії. Зараз самі також проводимо аеророзвідку територій, які нам визначили.

Олександр із перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну. Звільняв від російських окупантів Київщину. Завдяки точним координатам підрозділу, в якому він служив, артилеристам вдалося знищити бронетехніку росіян на Житомирській трасі, всього за 15 кілометрів від столиці.

Тепер військовий разом із побратимами вистежує ворожу техніку, піхоту та позиції росіян поблизу Бахмута.

Позивний "Боярин" - військовослужбовець Збройних сил України:

Солдатня з московії маскується значно сильніше ніж рік назад, або на початку війни в березні місяці. Саме головне завдання - це суцільний контроль всіх територій, щоби солдатня з московії не могла вільно пересуватися, не могли змінювати свої позиції, ротацію особового складу.

За понад півтора року великої війни російське військо дечого навчилося - діляться наши захисники. Ворог масово застосовує дрони-камікадзе, розвідувальні безпілотники, а також заважає нашим аерорзвідникам вільно літати в небі!

Позивний "Апостол" - військовослужбовець Збройних сил України:

Ворожий РЕБ сильно заважає нашій роботі, але ми на цьому не зупиняємось. Ми знаходимо різні виходи з цієї ситуації, літаємо іншими способами, на інших бортах. Шукаємо, як пробратися подалі розвідати територію в тил ворога.

Щойно потенційна ціль потрапляє в об'єктив українських безпілотників, - її одразу накривають вогнем!

Позивний "Боярин" - військовослужбовець Збройних сил України:

Одразу після виявлення якихось цілей - особового складу, техніки. Одразу подається командуванню для прийняття відповідних рішень щодо вогневого ураження.

Саме дрони здатні зламати хід війни - переконані аеророзвідники. А тому на фронті їх треба якнайбільше!

Позивний "Спец" - військовослужбовець Збройних сил України:

Засоби аеророзвідки - це дуже важлива річ і без цих засобів було би дуже тяжко протидіяти такому сильному агресору, з ким ми зараз і воюємо.

Позивний "Боярин" - військовослужбовець Збройних сил України:

Люди свідомо чи не свідомо повинні об'єднуватися і розуміти, що в москалів немає цілі - зайняття півдня, сходу України. В них ціль - це загарбницька війна проти всієї України.

Герої нашого сюжету докладають усіх зусиль, аби зламати загарбницькі плани російських окупантів. Їхні безпілотники, а по суті очі української армії, злітають у небо і вдень, і вночі!