Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі щодо української формули миру на рівні радників і спеціальних представників, що відбувається на Мальті, заявив, що є необхідність об'єднатись, щоб створити спільний план реалізації формули миру.

Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.

"Торік я запропонував формулу миру для світу. 10 пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на цілях і принципах Статуту ООН, на сенсах і змісті схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - сказав президент.

За його словами, за рік, що минає, українська Формула миру поступово стає глобальною, бо її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею.

"Ця Формула справді стала спільною", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що українська формула миру може надалі стати універсальною, навіть попри те, що всі війни різні.

"Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру - на рівень лідерів, - затвердити й реалізувати. Заради миру. Заради світу. Заради захищеності кожного народу від воєн. І хай такий результат буде нашим із вами спільним спадком для людства!", - наголосив президент.