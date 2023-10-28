На Авдіївському напрямку не вщухають важкі бої. росіяни намагаються оточити місто, а його оборонців взяти в котел. Ворог одночасно штурмує наші позиції на двох флангах. На одному з них побувала наша знімальна група.

Далі - ексклюзивний репортаж Станіслава Кухарчука.

Село Первомайське - південний фланг Авдіївського напрямку. Через численні обстріли село перетворилось на суцільну руїну. Росіяни намагаються заволодіти населеним пунктом ще з літа минулого року, але після початку важких боїв за Авдіївку, інтенсивність штурмів зросла і тут. З командиром добровольчого підрозділу "Санта" ми прямуємо на позиції його мінометників. Попри ями та вирви на дорозі Володимир не скидає швидкості…

Вже майже місяць росіяни безперервно штурмують Первомайське. Мета окупантів одна - розширити південний фланг. Без нього оточення Авдіївки не відбудеться.

Володимир Регеша - командир добровольчого підрозділу "Санта":

Оточення Авдіївки - це ж фланги. Штурмувати місто в лоб у них нічого не вийшло тому оці підступи з півночі, з півдня …штурми постійно серйозні йдуть. Друже, ну з точки логіки пояснити цю війну взагалі неможливо, а те, що вони роблять такі штурми, це радянщина, коли людьми закривається все… у них дуже великі втрати і в нас втрати, але в них дуже великі.

Та попри шалені втрати - росіяни штурми не припиняють. На позиціях оборонців Первомайського підвищена бойова готовність. Будь-який рух ворожої техніки фіксують наші дрони.

Важкі бої ідуть буквально за кожну посадку. Артилерія та авіація не припиняють своєї пекельної роботи. То там, то тут постійно спалахують стрілецькі бої.

Станіслав Кухарчук – кореспондент:

Вибух …канонада просто страшна, я не уявляю, що зараз в посадках відбувається, тому що весь вогонь росіяни зосередили на посадках.

Віталій командує розрахунком важкого міномету. Він у резерві на випадок штурму, тому без нагальної потреби - в бій його хлопці не вступають. За паспортом чоловік - громадянин російської федерації, але воювати за Україну йому це абсолютно не заважає.

Віталій - боєць добровольчого підрозділу "Санта":

Здесь мой дом, моя вторая родина, люблю Украину и как сюда может кто-то прийти…это все равно, что кто-то на мою кухню хочет прейти и сказать, что это его… все должно быть красиво.

Тримати цей фланг оборони Авдіївки хлопцям вкрай важко. За майже місяць безперервних боїв бійці дуже стомились. Але і добровольці, і воїни Збройних сил чітко розуміють: від їхньої роботи зараз залежать життя тих, хто безпосередньо обороняє місто.