Росіяни вдруге за день атакували Херсон: поранено людину [ Редагувати ]
Російські окупанти вкотре атакували Корабельний район Херсона. В результаті агресії РФ постраждав чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
За даними адміністрації, сьогодні. 28 жовтня, близько 16:30 під ворожий удар потрапив чоловік.
"У нього діагностували поранення голови та шиї. Потерпілого госпіталізували до хірургічного відділення, де лікарі надають йому допомогу", - додали в Херсонській ОВА.
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