Зламані дерева, потрощені автівки та літаючі сміттєві баки. В Україні - погодний апокаліпсис. Без світла - нині 300 тисяч споживачів у 14 областях.

У столиці загинули дві людини, ще сім - звернулися до медиків з травмами та переламами. Негода вируватиме щонайменше ще докінця дня, кажуть синоптики. І власне про наслідки далі розкаже Юрій Куций.

Вітер в столиці такої сили, що дерева кладе наче іграшкові. Позаду мене - вщент зруйнований МАФ. Коли вранці на нього впало дерево, там перебували двоє чоловіків, кажуть свідки. Вони, на щастя, не постраждали - відбулися лише переляком. На місці події зараз працює слідчо-оперативна група.

Владислав Говорущак, оперуповноважений Солом'янського управління поліції:

Постраждалих немає, пошкоджено лише майно, зараз приймаємо заяву.

Штормовий вітер не лише зриває дахи з будівель, але й виносить на проїжджу частину дерева та металеві конструкції. На Оболоні буревій зірвав металевий каркас, що закривав сміттєві баки і викинув на дорогу. На Лівому березі поривом здуло частину фасаду багатоповерхівки. Також на машини впав бетонний паркан. Рятувальні та комунальні служби працюють в екстреному режиму по всьому місту.

Володимир, працівник комунальної служби:

По всему району очень много нужно убирать, видите, даже были несчастные случаи. Сейчас ветер меньше, но передают потом больше, так что прийдется работать до позднего вечера.

Енергетики тим часом попереджають про можливі аварійні відключення по всій країні. Наразі без світла, за даними ДСНС, майже вісімсот населених пунктів. Через негоди у Києві загинули дві людини, ще сім постраждали. Рятувальники просять не виходити без нагальної потреби на вулиці і не паркувати автівки під великими деревами та конструкціями, що можуть впасти.