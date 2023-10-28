У Гуляйполі рятувальники в години тиші виконують гуманітарну місію - доставляють місцевим воду та продукти. Мешканці міста зазначають, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Із стійкого прифронтового Гуляйполя - наступний репортаж!

Машина рятувальників їде вулицями спорожнілого Гуляйполя. Виїзд, як тут кажуть, гуманітарний - по воду. Її набирають край села зі звичайної криниці.

Краще кип'ятити її, а потім пити.

Воду розвозять по укриттях.

Разом з водою рятувальники доправляють місцевим гуманітарну допомогу. Майже весь день гуляйпільці проводять у сховищах. Місто - за 4 кілометри від лінії фронту. Тут немає газу, електрики, централізованного водопостачання. Утім, люди не хочуть кидати домівок та щодня ризикують власним життям. Канонада лунає майже безупину.

Ноччю було, ну, десь по ту сторону, не по нашу… Коли дуже хорошо чуть, коли чуєм десь отзвуки дальокі.

Кількість обстрілів зменшилася, кажуть місцеві. Утім збільшився калібр, яким ворог завдає ударів, зазначають рятувальники.

Володимир Панасейко, заступник керівника підрозділу ГУ ДСНС в Запорізькій області:

Зараз ворог почав використовувати більші калібри. Це відчутніше в плані того, що руйнування більші, частіше травмуються від цього люди.

Гуляйпільці впевнені, що витримають чергову зиму. Нині головний клопіт - підготуватися до неї.

Обєщают палєти привезти, ще не привезли, а так - гілочки нарубали, в холоді не сидим, протаплюємо.

Жителі незламного Гуляйполя кажуть, що відчувають підтримку з тилу, та вірять у Сили оборони України.