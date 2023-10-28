Понад тисяча квадратних метрів щомісяця. На Дніпропетровщині в стінах одного з ВИШів МВС працює міні-майстерня з плетіння маскувальної амуніції. Про роботу волонтерів розкаже Артур Терещенко.

Назар - майбутній поліцейський. Хлопець навчається на другому курсі Донецького державного університету внутрішніх справ, який після окупації міста дислокується в Кривому Розі. Сьогодні, у вільний від занять час, курсант вперше прийшов плести маскувальні сітки.

Назар Лисенко, курсант Донецького державного університету внутрішніх справ України:

Це може робити кожна людина, мені здається, тому що ну опанував я це буквально за 2 хвилини. Тут нічого складного немає - тільки один вузлик. Для мене це один вузлик, а для наших бійців - це порятунок життя.

Міні-майстерня з плетіння маскувальної амуніції в одному з корпусів вищого навчального закладу працює практично без вихідних. Сітки волонтери відправляють на всі напрямки російсько-українського фронту. Зокрема до бригад наступу МВС "Лють", "Дніпро-1", "Кракена2, 129-ї бригади ТРО. Найбільшим досягненням волонтерського осередку є створення сітки розмірами 10 на 16 метрів, якою вкрили засіб ППО на південному напрямку.

Анна Кринична, волонтерка:

Кожного місяця ми виходимо на вже певну цифру - це 30 маскувальних сіток, осінньо, осіньо-зимового періоду саме приблизно це в квадратних метрах 1200-1300 квадратних метрів маскувальної сітки.

Віднедавна волонтери почали використовувати синтетичну тканину спанбонд. Цей матеріал міцний та водночас легкий, ще й, стійкий до впливу сонячних променів та опадів. Добре пропускає вологу й не накопичує електричні заряди.

Олена Назимко, волонтерка:

Ми зрозуміли, що ті матеріали, з яких ми виходили спочатку, цього не вистачає. Таким чином ми маємо тепер постійно закуповувати спанбонд за для того, щоб сітки були легкими, великими і зручними для хлопців, адже вони мають переміщуватися із ними.

Для створення різнокольорових сіток щомісяця цьому волонтерському осередку потрібні 4 рулони тканини. Вартість одного, завдовжки 200 метрів, складає 3600 гривень.