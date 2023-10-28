Для скептиків, які і досі переконані, що для конфіскації заморожених російських активів немає юридичних механізмів, - зʼявився серйозний контр-аргумент. Група авторитетних американських юристів, вивчивши законодавство, дійшла висновку, що гроші москви, знайдені у Штатах, може передати Україні президент Байден одним лише своїм рішенням.

Наш спецкор Дмитро Анопченко дізнався деталі у одного з авторів цієї доповіді.

Лише за попередніми оцінками, у Штатах заморожені кошти, що належать росії, на 38 мільярдів доларів!!! І це тільки гроші, які належать державі, не рахуючи того, що мали на рахунках фігуранти чорних списків - наближені до Кремля бізнесмени. Нова аналітична доповідь, яку зараз створили за участю провідних американських юристів, - містять висновки, що російські резерви не просто можна передати Україні, але і що для цього не треба ухвалювати нове законодавство: вистачить лише рішення президента Байдена.

Уріел Епштейн, виконавчий директор Ініціативи із відновлення демократії:

У доповіді, а в ній більш ніж дві сотні сторінок, дійшли висновку, що президент США, відповідно до Законодавства, має всі потрібні повноваження, щоб конфіскувати ці кошти та передати їх Україні. Більше того, наш звіт доводить, що президент має не тільки право це зробити, але і діяти без згоди Конгресу!

Тобто не потрібно приймати якійсь новий закон про порядок перерахування цих коштів. Все, що для цього потрібно: це політична воля президента! Підписати указ і зробити крок, для його є всі передумови. Він уже назвав це надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, що зачіпає інтереси національної безпеки США. І

Очевидно, що гроші є, вони заморожені. Тож, зрештою, аргументи проти цього - так, вони є, вони гучні; але вони скоріше політичні чи гео-політичні, утім - не такі, що базуються на законі.

Таким чином аргумент, що для конфіскації начебто немає правових механізмів, - фактично перестає бути вирішальним. Але є й інші. І головний з них - він озвучувався під час неформальних дискусій, що російські гроші варто би… притримати. Щоб використати як важіль впливу на москву. Наприклад, коли на якомусь етапі доведеться вимагати від Кремля почати мирні переговори. Мовляв, поки є заморожені активи - є й аргумент для росії.

Але цей аргумент, що гроші, по суті, потрібно використовувати як розмінну монету у діалозі з росією… Я його чув і знаєте, я принципово з ним не згоден. І причина в тому, що путін фактично довів: з ним станом на зараз вже не можна вести переговори. Він не дотримався жодної угоди, яку підписав. Він не буде надійним партнером.

І, зрештою, єдиний спосіб, щоб росія відступила, це коли вона буде змушена відступити на полі бою. Правильно, путіна не переконає якійсь умовний "приз" - навіть у мільярди доларів. А що ще важливіше - навіть якщо, теоретично, - війна для росії не складається, і вони кажуть: ми відступаємо. Дозвольте, наприклад, зберегти контроль над частиною територій, які ми займаємо - і повернуть нам гроші.

Ну, це ж вирішення проблеми. Єдине, що станеться - через три, чотири, п'ять, десять років знову все повториться. Ми ж бачили той самий політичний курс за останні 20 років. Кожного разу, коли вільний світ не реагує потужно - путін стає лише агресивнішим. І тому, якщо тепер він отримає хоч якусь винагороду за спробу завоювати сусідню країну, гарантую, він спробує це знову.

Ще один привід для західних політиків не поспішати із конфіскацією - розмови, що гроші знадобляться на післявоєнне відновлення України. Мовляв, от тоді і варто діяти. Але мій співрозмовник із цим категорично не згоден.

Наша доповідь містить висновки, що російські гроші можна перерахувати Україні у будь-який час. Не встановлюючи часові рамки. Іншими словами, ці кошти можуть перевести Україні хоч завтра - щойно адміністрація Байдена вирішить, що це необхідно.

Наша позиція - що ці гроші мають бути власністю України. росія винна Україні приблизно півтрильйона доларів компенсації. То ж конфісковані кошти потрібно зарахувати в рахунок неймовірного боргу. А як їх використовувати - має вирішувати український уряд. Якщо він вважатиме, що їх треба використати щоб допомогти виграти війну і зберегти життя - це їх прерогатива.

Якщо захочуть, щоб ці гроші пішли на реконструкцію, то це теж їхнє право. Рішення має бути за Україною.

Наскільки реально, що команда Байдена погодиться на конфіскацію? Поки питання. Але варто згадати, що і щодо інших принципових моментів (того ж виділення зброї) спочатку казали категоричне "ні", потім – "можливо", і згодом давали "зелене світло".

Десь рік тому главу американського Мінфіну, Йєллєн, запитали про російські гроші - і вона відповіла: стурбована, що це мало реально. Що ж, я вважаю, що ми відповіли на це занепокоєння. Звіт демонструє законні підстави, що адміністрація Байдена може цілком легально перерахувати ці кошти.

Тож тепер питання політичне. І, знаєте, адміністрацію, з одного боку, слід похвалити за те, що вона є сильним прихильником України. З іншого боку, у деяких випадках є питання щодо швидкості, із якою доставляли цю допомогу. Ви знаєте, "Атакамси" наприклад, прийшли тільки зараз, а не, скажімо, десять місяців чи рік тому. Те саме стосується танків - і не тільки. Тож чи вірю я, що ця адміністрація піде на цей крок? Просто може повторитися історія із "Абрамсами" чи F-16.

Тод, думаю, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, тиск буде лише зростати, зʼявиться цікавість, потім - дійде і до принципового рішення. Врешті-решт я вірю, що ця адміністрація його прийме. Я просто хотів би, щоб вона прийняло це рішення пошвидше.

Єдине, до чого вже зараз треба бути готовими - до прозорості. Якщо навіть новий транш республіканці в Конгресі готові виділити Україні лише за умови максимальної звітності, можна уявити, які вимоги щодо цього ж зʼявляться, щойно мова зайде про 38 мільярдів конфіскованих активів. Але це не має гальмувати процес - каже мій співрозмовник.

Зараз йде війна. І головне під час війни - це швидкість. Іншими словами, що б ми не робили, не можна надто довго затримувати переказ цих коштів в Україну, бо інакше їхня ефективність знижується. І тому ми повинні рухатися максимально швидко.

Військова допомога є прекрасним прикладом того, як американська допомога надходить в Україну. Ми ж не даримо Україні 30 мільярдів доларів. Кошти на зброю витрачає не український уряд - Штати надають військове обладнання на цю суму мілітарної допомоги. Тому і з російськими грошима, як би не вирішили їх витрачати - буде щось схоже. Іншими словами, потрібні механізми контролю. Але надзвичайно важливо, щоб цей контроль не затримував переказ цих коштів.

І я вірю, що для цього є способи. Є чіткі механізми: створюється фонд, туди йдуть конфісковані гроші; потім Україна бере кошти з цього фонду, щоб оплатити ключові потреби - незалежно від того, чи на реконструкцію, чи на військові цілі. І знову ж таки, я вірю, що буде досить чіткий спосіб зробити це, - і при цьому затягнути процес.