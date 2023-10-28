У віртуальному ж світі всі предмети безпечні, а тому стають доступними для перегляду.

Сучасні технології на варті збереження нашої історії. Так днями в Національному музеї "Чорнобиль" презентували віртуальну екскурсію з тисячами оцифрованими експонатами. Що саме побачать відвідувачі - знає Юрій Куций.

Наслідки однієї з найбільших техногенних катастроф за всю історію людства відтепер можна побачити не лише в фільмах або на фотографіях. В Національному музеї "Чорнобиль" запускають віртуальну екскурсію за допомогою VR-окулярів.

Артем Сівер, менеджер проекту:

Сьогодні ми представляємо діджиталізацію музею Чорнобиля, Валерій Коршунов та його команда продемонструють, як можна побачити віртуальну екскурсію по всьому Чорнобилю.

Прогулятися енергоблоками, взлетіти над зоною відчуження, погортати історичні документи або фотографії і все,це не виходячи зі столичного музею.

Артем Сівер, менеджер проекту:

Це буде невеличкий куточок, там будуть лежати віар шоломи, вдягнути шолом і почати віртуальну презентацію.

Створення віртуального туру тривала 5 років. Наукові співробітники музею консультували розробників, адже досліджують аварію на ЧАЕС вже понад тридцять років і знають про неї майже все.

Анна Королевська, старший науковий співробітник:

Від початку, як його тільки відкрили в 92-му році, тут було тільки 240 експонатів в першу чергу присвячено пожежникам, але ми почали працювати і дуже багато виїжджали в зону відчуження, збирали там артефакти. Зібрали дуже багато експонатів. У нас десятки тисяч експонатів.

Анна пригадує, кожен привезений предмет дослідили та провели процедуру деактивації, аби не наражати на небезпеку відвідувачів. Та були такі артефакти, які прийшлося повернути в зону відчуження, або законсервувати в фонді музею.

Інна Королевська, старший науковий співробітник:

Коли ми перші роки їздили в зону, ми не мали ще приладів, траплялося так, що вимушені були ну щось таке цікаве брати. І привозили, потім тут проводили дозометрію і намагалися чистити, але не можна було цього робити.

У віртуальному ж світі всі предмети безпечні, а тому стають доступними для перегляду.

Анна Королевська, старший науковий співробітник:

У нас є такий дуже цікавий експонат, саме план, карта така дозиметрії, яка ще по бета та альфа забруднена і вона у нас зберігається в такій плівці спеціальній, якщо ми її розмістимо в експозицію, то люди там нічого не побачать, а через VR можна наблизити і надати якісь коментарі.

Також розробники обіцяють згодом запустити віртуальний тур музеєм, що зробить історію про аварію на ЧАЕС доступною з будь-якої точки світу.