Її тестували більше року. І ось - машина для розмінування від харківських інженерів вже сертифікована й готова виїхати на мінні поля. Експеримент нашого вітчизняного виробника виявився вдалим.

Машина - в декілька разів дешевша за імпортні. Міни на полях знищує так само ретельно. А ремонтувати її після підривів - набагато простіше. Світлана Шекера продовжить.

Ця машина для розмінування за декілька місяців випробувань наїхала на більш як три сотні зразків різноманітної вибухівки - від протипіхотних "пелюсток" до протитанкових мін. Все це - на мінних полях Ізюмщини, які лишили по собі росіяни. Після підривів на мінах в експериментальну конструкцію машини для розмінування внесли 140 правок.

Іван Сокол, директор Департаменту цивільного захисту населення Харківської ОВА:

Час для того, щоб машину знову запустити на протимінне поле, це від трьох годин від трьох годин до доби фактично. І якщо її дійсно повністю розірве, машина з себе фактично повністю представляє конструктор. Будь-яка деталь в цій машині, вона замінюється, якщо машину фактично розірве, то ця машина буде запущена в на поле протягом трьох діб.

Зроблена на основі трактора, вона їде по будь-якій місцевості. Чотири кілометри на годину. Керується - дистанційно. З безпечної відстані в 300 метрів, щоб уламки не дістали керманича. Оператор дивиться в монітор, ніби в лобове скло. Замість керма - кнопки пульту управління.

Сергій Булава, інженер:

Вона їде, вона наїжджає на перешкоду і підривається під цим самим, працює на протипіхотніх мінах. А якщо наїде на протитанкову? - Ну тоді розвалиться. Розвалюється сам трал, бистро його восстанавлюємо і він дальше працює.

На Харківщині нині працюють 8 машин для розмінування іноземного виробництва. Та їх, по-перше - не вистачає. А по-друге, вони надто дорогі, запчастин після пошкоджень інколи доводиться чекати по півроку. Вартість же нового українського зразка - 5 з половиною мільйонів гривень, це в рази дешевше закордонних.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Враховуючи вартість міжнародних аналогів, хоча основні, я ж кажу, там показники вони абсолютно ідентичні, це і там дистанційний пульт керування, і там камери відеоспостереження, і ремонтопридатність, що дуже важливо, да.Тому що коли техніка за 1 млн євро наїжджає на протитанкову міну, то досить важко її там потім відновити і досить великий проміжок часу на це потрібно.

Першу машину вже сертифікували й віддали саперним розрахункам. Вибухотехніки навчаться на ній працювати й далі вирішуватимуть, де вона найбільше потрібна.

Юлія Горленко, фахівець відділення ЗМІ міжрегіонального центру гуманітарного розмінування:

Зараз фахівці нашого центру будуть її випробувати, вивчати всі її технічні характеристики. Поки що на мінних полях випробувати її не будемо, на мінних полях у нас зараз працюють машини механізованого розмінування, працює антрак мв4 мв10.

На виробництві, місце якого не розголошується, нині завершують збирати ще одну таку машину розмінування. На запитання - скільки потрібно такої техніки - у військовій адміністрації кажуть: якнайбільше. Бо на Харківщині замінованими лишаються більше мільйона гектарів.

Іван Сокол, директор Департаменту цивільного захисту населення Харківської ОВА:

Потенційно забрудненими територіями вважається більше 1 млн 256 тисяч га землі.

Зараз на мінних полях Харківської області працює 300 саперів. Вони зосереджені переважно на критичній інфраструктурі. До гуманітарного розмінування сільгоспугідь ще навіть не приступали.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

З початку повномасштабного військового вторгнення знешкоджено вже більше 120 000 вибухонебезпечних предметів, обстежено більше 7 тисяч гектарів території, за допомогою техніки було обстежено лише майже 90 га території. Тобто у, скажімо так, порівнянні - це досить невелика цифра.

Якщо нова машина розмінування добре зарекомендує себе на мінних полях, її виробництво будуть збільшувати. Бо така механізація - пришвидшує й убезпечує кожен крок саперів.