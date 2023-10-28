Напівзнищений ворогом Вугледар так само не порожній - сюди гуманітарку везуть поліція та місцева адміністрація.

Окупанти намагаються перехопити ініціативу на Донеччині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Наші військові в активній обороні на Бахмутському та Авдіївському напрямку, - зазначають аналітики.

А ось на заході Запорізької області Сили Оборони впевнено наступають і просунулися в напрямку Роботиного ще на десять кілометрів. Докладніше про ситуацію на фронті - далі в огляді.

Під Бахмутом наші піхотинці відстрілюються від противника, збивають ворожі дрони зі смертельними "посилками". І навіть під вогнем рашистів хлопці знаходять евакуюють своїх, цього разу пораненого рятують з посадки.

Як б'ють по ворогу з ФПВ дронів, показали і наші захисники - на цьому відео росіяни гинуть прямо в окопах. Так само нищать і ворожу БМП. Встигають і брати полонених.

Тривають і важкі бої поблизу Авдіївки, вздовж залізниці. Ворог прорватися не може, але готується до штурмів. Окупанти намагаються оточити місто - наші воїни відбили 15 атак.

Антон Коцуконь, речник 110-го ОМБр:

За терикон тривають важкі бої. Там немає жодних зелених насаджень, немає дерев, кущів, там особливо нема де сховатися. Наші Сили оборони постійно моніторять ситуацію навколо цього місця і як тільки виявляють якийсь рух окупантів, навіть якщо один-два окупанти, відразу туди насипають усім, чим можна.

На Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни перегруповуються. А в районі Мар'їнки та Новомихайлівки - штурмують позиції Сил оборони, але безуспішно. Постійні ворожі обстріли - в населених пунктах, що на лінії зіткнення. Підрозділ поліції "Білі янголи" везуть хліб до Торського, тут - лише два кілометри до лінії фронту.

Напівзнищений ворогом Вугледар так само не порожній - сюди гуманітарку везуть поліція та місцева адміністрація.

Сергій Новіков, голова Вугледарської міської військової адміністрації:

За наявною інформацією, в місті залишається близько одного відсотка від загальної кількості населення. До пункту незламності доставляємо продуктові набори, гігієнічні набори від Червоного хреста.

Та так вроде ночь была тихая, главное, чтобы у вас тоже было хорошо, хлопці, я к до людей я привикну, тогда и ждешь его.

Пункт незламності тепер - головний прихисток, сюди люди стікаються, щоби відчути життя, тут є душові кабіни, пральні машини, інтернет та зв'язок.

А якщо б не було пункту незламності - нереально тяжко. Потому что ни света, ни воды, ни газа нет, а тут хоть зарядиться можно, каких-то фильмов скачать, кому-то позвонить.

Цього разу привезли до Вугледару пів-тони гуманітарки, на черзі Водяне, Пречистівка, Новоукраїнка та Богоявленка. Там теж залишаються цивільні, які потребують допомоги.