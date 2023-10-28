Тим часом в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили кадри своїх танків, які увійшли в північну частину Гази.

Танки армії Ізраїлю відучора увійшли до Сектору Гази. Але чи йдеться про "повномасштабну наземну операцію", яку Ізраїль планував розпочати останніми тижнями - поки офіційно невідомо.

Тим часом речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Агарі заявив, що повернення викрадених ізраїльтян - головний пріорітет ЦАХАЛу під час бойових дій у Газі. За останніми даними, в заручниках терористів перебувають 229 ізраїльтян. Докладніше розкаже Катерина Кравець.

Безпрецедентні удари. Так ЗМІ, що перебувають на місці, назвали нічні атаки Ізраїлю по півночі Гази. Напередодні в ЦАХАЛі анонсували "розширення наземної операції". В Секторі вирубили мобільний зв'язок та інтернет.

Даніель Агарі, речник Армії оборони Ізраїлю:

Після серії ударів останніх днів сухопутні війська сьогодні ввечері продовжують наземну операцію. За останні кілька годин ми посилили удари по Газі, повітряні сили завдають значних ударів по підземних та наземних об'єктах терористів.

На ранок в Армії оборони Ізраїлю заявили про знищення півтори сотні терористичних об'єктів та ліквідацію одного з ключових військових керівників ХАМАСу.

Минулої ночі винищувачі ЦАХАЛу знищили Асема Абу Ракабу, керівника авіаційної групи ХАМАСу. Абу Ракаба відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та оборону ХАМАСу. Він брав участь в плануванні масових вбивств 7 жовтня, командував терористами, які проникали до Ізраїлю на парапланах, та відповідав за атаки безпілотників на блокпости ЦАХАЛу.

Чи є це початком масштабної наземної операції в Газі, на яку так довго чекали від ЦАХАЛу? Або це лише один з підготовчих етапів до неї - наразі невідомо.

Cергій Ауслендер, військовий журналіст:

У нас в Израиле практически завершена подготовка резервистов. То есть завершено формирование вот этих резервных частей на Севере и на Юге. На Севере сосредоточена очень крупная группировка на случай, если Хизболла надумает вступить в войну и на Юге - для наземной операции против Сектора Газа.

За деякими даними, не поспішати з початком повномасштабної наземної операції ізраїльтянам радять американці.

Cергій Ауслендер, військовий журналіст:

Вот Уолстрит Джорнал написал, что военная операция окладывается по просьбе американцев, потому что американцам нужно перебросить сюда дополнительные системы ПВО для защиты своих интересов, учитывая силы гигантские, которые Штаты здесь состредоточили, учитывая постоянную переброску сюда систем ПВО, причем самых продвинутых, у меня начинает формироваться ощущение, что готовится нечто грандиозное.

І ось це "грандіозне" у близькосхідному регіоні може передбачати більше, ніж просто війну Ізраїля з ХАМАСом.

Cергій Ауслендер, військовий журналіст:

Вполне возможно, что в Штатах рассматривают нынишний кризис как окно возможностей, чтобы один раз разобраться с Ираном, как главной первопричиной всех проблем на Ближнем Востоке и после этого уже можна будет решить и остальные проблемы поменьше - типа Хизболлы, с ХАМАСом мы разберемся сами, а там и дойдут руки до других более серьйозных вещей, потому что Байден в конце концов сказал, что нужен новый миропорядок, ООН - это ни о чем, ось зла сложилась - россия, Китай, Иран, Северная Корея и прочее. И цивилизованный мир должен обьединится и должен эти проблемы как то последовательно решить, иначе все это плохо закончится.

Тим часом в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили кадри своїх танків, які увійшли в північну частину Гази.

В ЦАХАЛі заявили: попри воєнні дії, Ізраїль сьогодні збирається відправити в Газу гуманітарну допомогу. Перші вантажівки доправлять мирним жителям воду та харчі. Головна ж ціль воєнних дій ЦАХАЛу у Секторі Гази - ліквідація угруповання ХАМАС, та повернення додому заручників.