На щастя, це не надзвичайна ситуація в центрі Одеси, а тактичні навчання.

В центрі Одеси імітували вибух в будівлі цирку, щоб відпрацювати спільні дії - рятувальників, медиків та поліції. Дим, темрява, навіть спеціальний грим. Все це посилювало наближення тренувань до реальних умов. Наскількі готові одеськи служби до надзвичайних подій - наш репортаж.

На щастя, це не надзвичайна ситуація в центрі Одеси, а тактичні навчання. За сценарієм, через порушення техніки безпеки у приміщенні на півтори тисячі глядачів, стався вибух газу.

Денис Платонов, керівник ГУ ДСНС в Одеській області:

У нас даний об'єкт являється об'єктом з масовим перебуванням людей, має складне планування, велике пожежне навантаження, там тільки відстань від манежу до куполу 22 метри. Може нести загрозу поруч стоящим будівлям.

У коридорах та задимленій залі цирку - десятеро постраждалих.

Курсантів академії МВС загримували, щоб рятувальники відчували, що мають справу з реальними пораненими. І вчились опановувати емоції.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Може бути на місці будь-яка ситуація насправді, багато крові, відірвані кінцівки. Кожна людина може на це реагувати по-своєму.

Завдання рятувальників: визначитися, кому з постраждалих першому надати допомогу.

Поступово всіх евакуйовують і передають медикам.

Головна мета навчань: досягти злагодженої роботи рятувальників, медиків та поліції. Перед будівлею цирку команда медицини катастроф сортує поранених. Кажуть: зазвичай за великої кількості постраждалих врятувати всіх - неможливо.

Вадим Беднюк, фельдшер Одеської міської швидкої допомоги:

На реальні прильоти, на жаль, вже виїжджали, надавали допомогу. Мені здається, найважче - мати холодний розум. Тому що всім хочеться допомогти, а це, на жаль - неможливо.

Микита Карпенко, голова Національної ради з охорони здоров'я та безпеки Одеси:

Людина, яка може померти просто тут і зараз - вона потребує першої групи сортування. Ті, хто може знаходитись на місці пригоди більш тривалий час, вони будуть евакуйовані другим етапом.

Неподалік розгорнули пункт надання психологічної допомоги.

Анастасія Бойко, психолог ГУ ДСНС в Одеській області:

Може бути шок, паніка. Ми дихаємо разом з постраждалими, щоб вони бачили, як ми дихаємо, підстроювались під нас і разом з нами заспокоювались.

Постраждалі так вжилися в ролі, що й справді потребували психологічної підтримки.

Андрій Морозенко, курсант Одеського державного університету внутрішніх справ.:

Їхати справді в швидкій, коли ти не бачиш нічого, тільки кришу, це - дуже страшно.

За півгодини всіх умовних постраждалих з будівлі цирку евакуювали, надали їм першу допомогу та доправили до лікарень.