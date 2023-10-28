У Кропивницькому вже другий рік поспіль волонтери сушать овочі та фрукти. З них роблять сухі борщі, супи, чаї та компоти. Ця волонтерська ініціатива об'єднала десятки небайдужих містян, переважно людей поважного віку та школярів. Разом вони щотижня збираються та фасують страви для наших захисників.

Катерина Детюкова, жителька Кропивницького:

Зараз ми фасуємо супи для наших захисників, у нас тут ціла лінія і кожна людина вона відповідає за свій процес: хтось фасує макарони, я фасую картоплю, далі іде цибуля, морква і спеції: сіль, перець і запаковка потім і все.

Таку фасувальну лінію облаштували волонтери у Кропивницькому. Спочатку вдома в сушарках заготовлюють овочі та фрукти. А далі раз на тиждень збираються фасувати.

Світлана Лукашкіна, жителька Кропивницького:

Борщі у нас бувають зелені та червоні, супи гороховий, рисовий, харчо, вермішелєвий, вівсяний.

В асортименті також чаї та компоти.

Світлана Редькіна, жителька Кропивницького:

Це ми яблучка фасуємо нашим військовим, а вони будуть компотики варить.

Ця волонтерська ініціатива об'єднала навколо себе десятки кропивничан - це і люди поважного віку, і школярі, і студенти. Доєднались як місцеві, так і переселенці.

Людмила Орлова, переселенка з Нової Каховки:

Другий рік я ходжу на фасування нашим солдатикам, сьогодні принесла консервні банки для свічок, допомагаємо чим можемо, пробки пластмасові від пляшок збираємо, все для перемоги, все для наших хлопчиків.

Галина Радіонова, жителька Кропивницького:

Ну звичайно, це я розумію, що я хоч трошечки можу допомогти, ну в мєру своїх сил слабих, мені вже за 70, ну можу, то прихожу.

Півтори тисячі пакетів із супами та борщами - саме стільки тут фасують щотижня. Один такий пакет розрахований на чотири літри і може нагодувати вісьмох захисників.

Олена Коряк, співзасновниця волонтерської ініціативи:

Ми передаємо нашим бійцям, і це не лише хлопці, які пішли воювати з Кіровоградщини, це з усієї України. Це Запорізький напрямок, це Херсонський напрямок, також ми передаємо нашим супи нашим українцям, людям, населенню на деокуповані території.

Овочі та фрукти волонтерам привозять небайдужі містяни, або купують за донати.

Альона Жосан, жителька Кропивницького:

Ми допомагаємо і так, ми дякуємо за те, що вони захищають, за те, що ми в теплі, що у нас є світло, їжа, вода.

Діна Щербина, жителька Кропивницького: