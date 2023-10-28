Від кераміки до стародавніх якорів. Знайшли запорізькі археологи на Хортиці. Після підриву Каховської ГЕС та падіння рівня води, на острові оголилося майже двісті гектарів території.

Обстеження берегів та дослідження артефактів тривають і зараз. Про що говорять знайдені експонати - наш репортаж.

Під скляними вітринами у цьому залі представили лише невеличку частина артефактів, які знайшли на острові Хортиця. Археологи кажуть, після підриву Каховської ГЕС, Дніпро значно обмілів та відкрив деякі свої таємниці. Цей уламок від керамічного горщика одна із недавніх знахідок.

Олег Тубольцев, науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця":

Це знахідка 2 тижні тому назад буквально зроблена і вона датується 4300 до н.е. Це опуклодонні такі великі горщики, як об'ємом близько 20 літрів могли бути і вони використовувались для приготування їжі.

Серед знахідок - і цей бронзовий кинджал доби бронзи. Науковці кажуть, така річ дуже рідкісна.

Тетяна Шелеметьєва, старша наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи Національного заповідника "Хортиця":

Взагалі метал на пам'ятках доби бронзи зустрічається дуже рідко, якщо кераміки або кремня дуже багато, то такі бронзові речі, вони були фактично, як золото на той час, тому кожна знахідка з таких унікальна.

Цим експонатам значно менше років, але вони не менш цінні. Старовинні скоби, кирки, ядра, ґудзики та посуд розповідають про життя і побут доби козацтва. Ось цей фрагмент - шматок скляного ядра. Дуже рідкісна знахідка, запевняють археологи.

Тетяна Шелеметьєва, старша наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи Національного заповідника "Хортиця":

Це дуже-дуже рідка знахідка, тому що скло на той час було дуже ну таке, дороге в принципі.

Привертають до себе увагу і старовинні монети. Щоб розгледіти їх краще, потрібно використати мікроскоп. Їх датують періодом Стародавнього Риму та Київської Русі.

Анатолій Волков, науковий співробітник відділу охорони пам'яток історії Національного заповідника "Хортиця":

Можна зробити припущення, що на нашій території на острові Хортиця в ці роки торговці зупинялися, долаючи Дніпровські пороги, зупинялися на острові Хортиця.

Представлені у цій залі й стокілограмові експонати. Приміром, залізний чотирирогий якір. Про нього археологам повідомив містянин, який побачив артефакт у піску. Науковців дуже зацікавило клеймо на якорі.

Тетяна Шелеметьєва, старша наукова співробітниця відділу науково-фондової роботи Національного заповідника "Хортиця":

Якщо його розшифрувати, там є такі насєчки, то можна з'ясувати, яка була вага або, можливо, де вона, цей якір був зроблений, тобто його ще треба буде досліджувати.

На обмілілих узбережжях археологам вдалося відшукати понад дві тисячі артефактів. Кожен фрагмент, навіть невеличкий - безцінний, запевняють у національному заповіднику.

Світлана Охріменко, т.в.о. генерального директора Національного заповідника "Хортиця":

Невеличкий фрагмент може доповнити білі сторінки історії острову Хортиця. Ми знаємо, що він вабив до себе людей, починаючи з давніх-давен, але які саме люди перебували на острові, якими технологіями вони користувалися, все це допомагає визначити.

Усі артефакти науковці ретельно досліджують та реставрують. Кажуть, процес цей довгий та копіткий.

Поліна Петрашина, в.о. завідувача відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця":

Коли ми розчищуємо, ми створюємо всі умови для того, щоб цей предмет в подальшому зберігся, по-друге, в процесі розчистки кожного разу виявляємо якісь нові факти. Тобто як робився цей предмет, сліди інструментів, клейма, позначки.

Після падіння рівня води на острові оголилося майже дві сотні гектарів. Попри безцінні знахідки, що відкрив Дніпро, природа від цього зазнала колосальних втрат. Нині, кажуть у заповіднику, збитки завдані острову прорахували лише частково. Втім вже зараз ця сума сягає понад півтора мільярди гривень.