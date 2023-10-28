У суботу, 28 жовтня, правоохоронці разом з волонтерами евакуювали з селища Борової 17 людей, семеро з них - діти. Про це повідомляє поліцію Харківської області.

Поліція повідомила, що помічник начальника ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков разом з керівником благодійного фонду "Я врятований" Дмитром Ложенко та депутатом Харківської районної ради Андрієм Андрєєвим відвідали Борову.

З населеного пункту евакуйовано 17 людей, з яких 7 дітей. Зокрема, матір із трьома малолітніми дітьми, наймолодшому з яких лише пів року.

За їх даними, всіх евакуйованих доставили до міста Харків, забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.

Нагадаємо, росіяни нарощують сили та продовжують наступ на Куп'янському напрямку.