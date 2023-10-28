З Харківської області евакуювали ще 17 людей [ Редагувати ]
У суботу, 28 жовтня, правоохоронці разом з волонтерами евакуювали з селища Борової 17 людей, семеро з них - діти. Про це повідомляє поліцію Харківської області.
Поліція повідомила, що помічник начальника ГУНП в Харківській області В’ячеслав Марков разом з керівником благодійного фонду "Я врятований" Дмитром Ложенко та депутатом Харківської районної ради Андрієм Андрєєвим відвідали Борову.
З населеного пункту евакуйовано 17 людей, з яких 7 дітей. Зокрема, матір із трьома малолітніми дітьми, наймолодшому з яких лише пів року.
За їх даними, всіх евакуйованих доставили до міста Харків, забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.
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