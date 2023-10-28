Інтернет при блекауті: у Києві запустять карту провайдерів [ Редагувати ]
У Києві незабаром буде доступна карта, що міститиме інформацію про провайдерів інтернету, які можуть забезпечити послугу під час відключення електроенергії тривалістю до 72 годин. Цю ініціативу представило Міністерство цифрової трансформації України, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.
На цій карті українці зможуть знайти інформацію про найближчих інтернет-провайдерів, які використовують енергозберігаючі мережі на основі технології xPON (мережа з оптоволокна, через яку провайдер надає інтернет-послуги).
Карта також надаватиме можливість отримати контактні дані провайдера та подати заявку на підключення, якщо потрібно.
Міністерство планує регулярно оновлювати та доповнювати інформацію на карті про компанії, які використовують технологію xPON.
Нагадаємо, що Україна працює над запуском 5G.
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