Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган взяв участь у пропалестинському мітингу в Стамбулі, де він висловив обвинувачення Заходу у кровопролитті в Секторі Газа. Він також порівняв загиблих палестинців із жертвами російської агресії проти України.

Ця інформація була оприлюднена агентством Anadolu.

Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, мовчки спостерігають за смертями тисяч безневинних дітей у Секторі Гази.

При цьому турецький лідер заявив, що Анкара не потурає нападам на цивільних осіб в Ізраїлі.

Ми сумуємо за кожним мирним жителем, але Ізраїлю на це плювати. Ми проливали сльози за жителями багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні.

Ердоган також відзначився цинічним висловлюванням про конфлікт Ізраїлю і Сектора Газа.

Головним винуватцем різанини, яка розгортається в Секторі Газа, є Захід.

При цьому він не згадав про те, що загострення конфлікту почалося з атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

Ердоган також заявив, що Туреччина представить Ізраїль світу як військового злочинця.

Звичайно, кожна країна має право захищати себе, але де справедливість? У Секторі Гази відбувається не захист, а відкрита, жорстока різанина.

Нагадаємо, 27 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про розширення активності сухопутних військ у Секторі Гази. У всьому Секторі відсутній інтернет-зв'язок. На кордоні сектора помічені ізраїльські танки та артилерія.