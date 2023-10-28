Новий етап війни проти ХАМАС: прем'єр Ізраїлю назвав мету [ Редагувати ]
Другий етап конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом розпочався з військового вторгнення ізраїльських військових сил на територію Сектору Газа. Цей рух суттєво загострив ситуацію і призвів до подальших актів насильства та втрат серед цивільного населення. Про це повідомляє The Times of Israel.
Цілі війни Ізраїлю зрозумілі - знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників додому.
За його словами, рішення про початок наземної операції було ухвалено одноголосно як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.
Наші командири і солдати, які воюють на ворожій території, знають, що нація і керівництво країни підтримують їх.
Прем'єр Ізраїлю додав, що військовослужбовці, з якими він зустрічався в польових умовах, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за свої дії 7 жовтня.
Вони сповнені рішучості викорінити це зло у світі, заради нашого існування і, я додам, заради всього людства.
Нагадаємо, що 27 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про розширення активності сухопутних військ у Секторі Гази. У всьому Секторі відсутній інтернет-зв'язок. На кордоні сектора помічені ізраїльські танки та артилерія.
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