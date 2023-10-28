В Україні наразі призупинено електропостачання у 1880 населених пунктах, розташованих у 16 областях. Найбільше від цієї стихії постраждали регіони Житомирщина, Рівненщина та Хмельниччина.

У вечір суботи, 28 жовтня, в Україні внаслідок погіршення погодних умов сталося принаймні чотири смерті, а ще 10 людей отримали поранення. Цю інформацію розповів Олексій Кулеба, заступник голови Офісу президента, у своєму Telegram-каналі.

У Фастівському районі Київщини негода забрала життя 61-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків – 65 і 35 років – загинули в Києві. Постраждали семеро людей. Із переломами та забоями вони госпіталізовані. На жаль, одна людина загинула в Дніпропетровській області. Є постраждалі в Харкові, двоє з них госпіталізовані.

За його словами, станом на зараз найбільше потерпають від стихії Житомирщина, Рівненщина та Хмельниччина.

У Житомирській області пошкоджено 1613 підстанцій, електроенергія відсутня у майже 62 тисяч споживачів у 415 населених пунктах. У Рівненській області повністю або частково знеструмлено 181 населений пункт – це понад 50 тисяч жителів. Унаслідок шквального вітру пошкоджено 63 повітряні лінії електропередачі і 875 трансформаторних підстанцій. У Хмельницькій області знеструмленими залишаються 199 населених пунктів. На повернення світла чекають понад 20 тисяч споживачів.

З метою відновлення постачання електроенергії до робіт залучено бригади компанії "Укренерго". Крім того, для виконання інших необхідних робіт залучено більше 1 тисячі рятувальників і 260 одиниць техніки.

Нагадаємо, що у Києві негода вбила двох людей, сім травмованих.