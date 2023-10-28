Перемога над рашизмом: Зеленський назвав умову [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський висловив думку, що єдність дозволить Україні подолати рашизм, подібно до того, як нацизм був переможений у минулому. Про це він сказав у відеозверненні, відзначаючи День визволення України від німецько-фашистських окупантів.
День, коли згадуємо в Україні Другу світову війну та річницю вигнання нацистів з нашої території. Тоді український народ разом із багатьма народами бився, щоб розбити зло. Саме єдність дала народам необхідну силу.
Зеленський зазначив, що тоді єдність допомогла не лише перемогти нацизм і покарати нацистів за скоєні ними злочини проти людства, а й щоб заснувати таку архітектуру безпеки і миру, яка захистила б від нової глобальної війни.
Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм. І ми його переможемо. Обов’язково. І єдність усіх у світі, хто працює разом із нами, разом з усіма нашими партнерами, щоб поновити силу міжнародного права та реальну вагу принципів і норм Статуту ООН. Світ не місце для агресій. Людство прийде до цього. Тільки так можна захистити життя.
Раніше Зеленський заявив про необхідність спільного плану реалізації формули миру.
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