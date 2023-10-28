Для консультацій щодо призначення пенсій, житлових субсидій та пільг вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду України. Про це повідомили на сайти Кабміну.

Онлайн запис на прийом в територіальні управління ПФУ можлива за наступними кроками.

1. Увійдіть до свого особистого кабінету на сайті Пенсійного фонду. Виберіть "Вхід" і оберіть спосіб автентифікації: "Дія Підпис" або "За Id.Gov.Ua". Підтвердіть вашу дію у застосунку або на сайті.

Якщо у вас є ключ електронного підпису, оберіть "За КЕП", знайдіть банк, який видав вам ключ, та файл на комп'ютері, і введіть пароль, виданий банком.

Якщо у вас є логін та пароль, увійдіть за ними в полі "За логіном".

2. В розділі "Комунікації з ПФУ" оберіть "Запис на прийом".

3. У вікні оберіть "Записатися на прийом".

4. Виберіть орган фонду, адресу сервісного центру, тему вашого питання та бажану дату прийому (рік і місяць). Завантажте розклад, якщо це необхідно.

5. Натисніть на бажану дату та години прийому. Вільні місця позначені зеленим кольором.

6. Підтвердіть дію, натиснувши "Записатися на прийом".

Після виконання цих кроків ви будете записані на обрану дату та час прийому. Вам також доступна можливість роздрукувати талон, хоча його відсутність не є підставою для відмови у прийомі. Ваші дані про запис можна переглянути в розділі "Запис на прийом" під полем "Мої записи на прийом".

Нагадаємо, якою буде середня пенсія в Україні у 2024 році.