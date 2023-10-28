У Єгипті сталася страшна дорожня аварія на автобані, що з’єднує Каїр із Александрією. Інцидент стався, коли пасажирський автобус і інші транспортні засоби потрапили в ДТП. Про цю подіє повідомив телеканал Sky News у суботу, 28 жовтня.

На жаль, в результаті аварії загинули 32 людини, а ще 63 постраждали.

За даними ЗМІ, причиною аварії був витік мастила із одного з автомобілів, який спричинив серйозне зіткнення і загоряння інших автотранспортних засобів.

Раніше ми писали про те, що водій автомобіля Honda, який на смерть збив військового на блокпості на в'їзді в Київ у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом.