У Єгипті масштабна ДТП: десятки людей загинули [ Редагувати ]
У Єгипті сталася страшна дорожня аварія на автобані, що з’єднує Каїр із Александрією. Інцидент стався, коли пасажирський автобус і інші транспортні засоби потрапили в ДТП. Про цю подіє повідомив телеканал Sky News у суботу, 28 жовтня.
На жаль, в результаті аварії загинули 32 людини, а ще 63 постраждали.
За даними ЗМІ, причиною аварії був витік мастила із одного з автомобілів, який спричинив серйозне зіткнення і загоряння інших автотранспортних засобів.
Раніше ми писали про те, що водій автомобіля Honda, який на смерть збив військового на блокпості на в'їзді в Київ у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом.
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