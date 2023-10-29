Відомий американський актор Меттью Перрі помер у віці 54 роки, про це повідомило TMZ. Меттью Перрі був знайдений мертвим у джакузі свого будинку в районі Лос-Анджелеса.

Джерела в правоохоронних органах розповіли ЗМІ, що спочатку служби швидкого реагування відправились за адресою через повідомлення про зупинку серця.

Важливо відзначити, що на місці події наркотиків не було знайдено, і на даний момент не має підозр на злочин.

Меттью Перрі став відомим завдяки своїй ролі Чендлера в популярному ситкомі 90-х років "Друзі" і грав цю роль протягом 10 сезонів.

У своєму житті він мав проблеми з наркотиками та алкоголем, але пізніше поділився цією історією в своїх мемуарах, які були опубліковані минулого року. Також, він відкривав двері свого будинку для людей, що боролися з алкоголізмом і наркоманією.

Раніше ми писали, що на фронті загинув учасник панк-рок гурту "Серцевий напад" Михайло "Майкл" Балахтар.