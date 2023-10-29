Вночі проти неділі, 29 жовтня, російські війська спробували атаки на територію України за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". За повідомленням, усі ворожі апарати були успішно усунуті силами систем протиповітряної оборони (ППО).

Цю подію було оприлюднено на сторінці Генерального штабу Збройних Сил України в соціальній мережі Facebook.

За інформацією від Генштабу ЗСУ, російські війська використали п'ять дронів-камікадзе, але усі вони були успішно знешкоджені за допомогою систем ППО.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені.

Зазначимо, що пізно в вечері 28 жовтня російські сили запустили групу ударних безпілотників на території України. Спочатку попередження про можливу загрозу використання дронів-камікадзе надавали Повітряні сили Збройних Сил України мешканцям південних та центральних регіонів, проте незабаром ця загроза охопила також західні області країни.

Раніше ми писали, як на півдні України Сили оборони 27 жовтня знищили 3 керовані авіаційні ракети Х-59та 2 ударних безпілотники "Ланцет".