Вручення повісток чоловікам призовного віку в Україні можуть проводити не тільки представники військкоматів, але й інші уповноважені органи та особи.

Серед таких органів і осіб можуть бути:

Представники Служби безпеки України (СБУ).

Представники підрозділів Служби зовнішньої розвідки України.

Представники органів місцевого самоврядування.

Інші уповноважені особи, які мають відповідні повноваження для вручення повісток. Щодо роботодавця, то він зазвичай не має права вручати повістки, це завдання державних органів та служб. Проте в разі мобілізації або воєнного стану, роботодавці можуть бути зобов'язані надавати інформацію про своїх працівників до органів військового комісаріату або військової служби згідно з вимогами закону. Загальною відповідальністю роботодавців під час мобілізації може бути виконання вимог законодавства та забезпечення дотримання військових норм та обов'язків працівниками, які перебувають на військовій службі або призовниками.

Чи може роботодавець вручати повістки?

Так, роботодавці в Україні можуть мати право вручати повістки своїм працівникам у випадку призову на військову службу або у разі мобілізації. Крім того, вони зазвичай несуть відповідальність за контроль за своєчасним прибуттям військовозобов'язаного до місця, визначеного повісткою. Однак порядок такого контролю і вручення повісток зазвичай регулюється законами та нормативними актами. Роботодавці повинні дотримуватися вимог законодавства і не порушати права своїх працівників у процесі вручення повісток та контролю за призовниками. Якщо роботодавець отримує розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, він зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. А також вручити повістку про явку за викликом до ТЦК та СП. Так, роботодавці в Україні несуть адміністративну відповідальність за порушення зобов'язань щодо вручення повісток та контролю за своїми працівниками у випадку призову на військову службу або під час особливого періоду, наприклад, воєнного стану. Відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за такі порушення передбачений штраф у розмірах від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі воєнного стану, це означає, що роботодавці можуть бути позбавлені від 5,100 до 8,500 гривень у вигляді штрафу за порушення відповідних обов'язків, пов'язаних з призовом на військову службу або мобілізацією. Важливо, щоб роботодавці дотримувалися вимог законодавства та забезпечували своїх працівників у разі призову на військову службу. Рішення про накладання штрафу за порушення ухвалює керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, відповідно до інформації, наданої Збройними силами України (ЗСУ), актуальність інформації про придатність громадян України до служби в ЗСУ втрачається у випадку, якщо особа довгий час не з'являлася в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Це означає, що громадяни, які раніше були зареєстровані як придатні для військової служби, повинні періодично оновлювати свою придатність до служби шляхом з'явлення у відповідних військових установах.