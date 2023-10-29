Оформлення субсидії через застосунок "Дія" - зручний і швидкий спосіб отримати допомогу в оплаті комунальних послуг.

За допомогою цього застосунку можна подати заяву на субсидію та надати всі необхідні дані та документи онлайн, без потреби в особистому візиті до офісів чи стоянні у чергах.

Для того, щоб оформити субсидію через застосунок "Дія", слід виконати наступні кроки:

1. Авторизація в системі "Дія":

Завітайте на портал diia.gov.ua.

Увійдіть в систему за допомогою електронного підпису або BankID.

2. Оберіть розділ "Послуги":

Після входу в систему, перейдіть в меню "Послуги".

3. Оберіть розділ "Пенсії, пільги та допомога":

В меню "Послуги" оберіть розділ "Пенсії, пільги та допомога".

4. Заповніть заяву на субсидію:

У цьому розділі виберіть пункт "Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі".

Заповніть необхідні поля згідно із вказівками на порталі, включаючи вашу адресу та інші необхідні дані.

Оберіть, чи маєте заборгованість за комунальні послуги.

5. Вкажіть види комунальних послуг:

Оберіть види комунальних послуг, на які ви бажаєте отримати субсидію. Можна обрати кілька послуг.

6. Введіть додаткові дані:

Введіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає комунальні послуги. Також вкажіть, чи є лічильники у вашому житлі.

7. Надайте інформацію про доходи:

Вкажіть інформацію про доходи усіх членів вашого домогосподарства, які фактично проживають за зазначеною адресою. Інформація про тих, чиї дані вже є в державних реєстрах, не потрібна.

8. Оберіть спосіб отримання субсидії:

Оберіть один із запропонованих способів отримання субсидії: на банківську картку або відділення Укрпошти.

9. Завантажте документи (якщо потрібно):

У разі потреби завантажте скани або фотографії документів, які підтверджують ваші дані або перебування у складних життєвих обставинах.

10. Підтвердіть заяву:

Перевірте правильність введених даних.

Поставте електронний підпис на заяві.

Натисніть кнопку для надсилання заяви.

11. Очікуйте на розгляд заяви:

Заява буде автоматично передана до відповідних органів соціального захисту для розгляду. У разі потреби вам прийде сповіщення щодо подальших дій.

Розгляд заяви:

Розгляд вашої заяви може зайняти до місяця, і результат розгляду буде вас повідомлено. Цей спосіб дозволяє легко та зручно оформити субсидію без відвідування офісів та черг.

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