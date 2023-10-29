Протягом минулої доби, 28 жовтня, українські військові зазнали успіху в боротьбі проти російських терористів та ліквідували 660 з них. З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України загальні втрати російських військ складають близько 299,080 одиниць особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 299 080 (+660) осіб ліквідовано;

танків - 5175 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 9758 (+9) од.;

артилерійських систем - 7188 (+8) од.;

РСЗВ - 834 (+0) од.;

засоби ППО - 558 (+0) од.;

літаків - 320 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5399 (+0) од.;

крилаті ракети - 1544 (+3) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9532 (+8) од.;

спеціальна техніка - 1012 (+1) од.

Нагадаємо, відповідно до інформації, наданої Збройними силами України (ЗСУ), актуальність інформації про придатність громадян України до служби в ЗСУ втрачається у випадку, якщо особа довгий час не з'являлася в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Це означає, що громадяни, які раніше були зареєстровані як придатні для військової служби, повинні періодично оновлювати свою придатність до служби шляхом з'явлення у відповідних військових установах.