У ніч на неділю, 29 жовтня, російські війська вдарили по об'єктах в Полтавській області, використовуючи ракети. Інформація про цей інцидент надійшла через соціальну мережу Telegram від глави Полтавської обласної адміністрації Філіпа Проніна.

Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що в ніч проти неділі, 29 жовтня, російські війська здійснили атаки на територію України за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". За повідомленням, усі ворожі апарати були успішно усунуті силами систем протиповітряної оборони (ППО).

Раніше ми писали, як на півдні України Сили оборони 27 жовтня знищили 3 керовані авіаційні ракети Х-59та 2 ударних безпілотники "Ланцет".